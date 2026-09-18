Tropico 7 выйдет на Switch 2 одновременно с другими версиями - специальное издание получит поддержку мыши

Издатель Kalypso Media и студия Gaming Minds Studios объявили версию Tropico 7 для Nintendo Switch 2. Игра выйдет на новой консоли одновременно с версиями для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК — релиз всех платформ состоится 28 января 2027 года. Портированием на Switch 2 занимается Engine Software.

Специальное издание Tropico 7 для консоли получит поддержку управления мышью с помощью контроллеров Joy-Con 2. Это позволит точнее размещать здания, заниматься благоустройством и управлять островом. Также игра будет поддерживать GameChat, благодаря которому владельцы Switch 2 смогут общаться по голосовой связи и делиться изображением экрана.

В Tropico 7 игрокам предстоит взять под контроль островную державу и провести её через пять карт сюжетной кампании. В истории вновь появятся Эль-Президенте и Пенультимо, а компанию им составит новая соперница Виктория Герра.

Игра расширит привычную формулу серии новыми возможностями. Одним из главных нововведений станет терраформирование: игроки смогут изменять рельеф, сдвигать горы, создавать пляжи, перенаправлять реки и даже формировать новые острова. Архипелаги также станут крупнейшими в истории серии.

Политическая система получит обновлённый Совет, в котором появятся лидеры различных фракций. С ними можно будет договариваться, использовать их в своих интересах или просто игнорировать. Дополнят игру 10 сценариев, более 20 карт для песочницы и генератор случайных карт.

Разработчики также переработали военную систему, позволив более непосредственно управлять войсками во время сражений. Кроме того, игроки смогут проводить выборы, произносить предвыборные речи, издавать указы, вмешиваться в международные отношения и настраивать внешний вид Эль-Президенте и его дворца.

Tropico 7 выйдет 28 января 2027 года на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.