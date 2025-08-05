Уличные драки, мечты и дружба: Troublemaker 2: Beyond Dream выходит 15 сентября

Индонезийская студия Gamecom Team и издатель indie.io объявили дату выхода Troublemaker 2: Beyond Dream — продолжение молодежного экшена выйдет 15 сентября на PC через Steam. Нас ждет возвращение в оживлённый, но опасный мир Южного Джаякарты — города, где подростки мечтают о славе, дерутся за уважение и борются с тенями прошлого.

Игра представляет собой комедийный боевик с открытым миром в жанре beat 'em up. Вас ждут уличные разборки, стильные комбо, мощные добивания, мини-игры, побочные задания и масса активностей на улицах вымышленного мегаполиса. Beyond Dream — не просто драчка: это история о взрослении, дружбе, соперничестве и мечтах.

Игроку предстоит управлять Джорданом и Буди — двумя представителями разных групп, которые объединяют усилия ради общего будущего. С одной стороны — группа Beyond Dream, мечтающая стать звездой молодежной сцены, с другой — Parakacuk Gang, друзья детства, каждый из которых движется к своей цели. Вместе они проходят через испытания, ссоры и победы, а город становится не просто фоном, а настоящим героем этой истории.

Игровой процесс включает в себя динамичные уличные бои с множеством оружия и приемов, исследование кварталов, диалоги с горожанами, а также взаимодействие с уникальными магазинами и точками интереса. Противостояние Джордана и Буди — один из центральных элементов сюжета, в котором каждый бой — как личная драма.

Troublemaker 2: Beyond Dream обещает стать ярким, дерзким и насыщенным продолжением, в котором подростковые амбиции сталкиваются с жестокой реальностью.