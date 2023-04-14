SOEDESCO отменила Premium Edition для Truck Driver для консолей, чтобы сосредоточиться на DLC Heading North

SOEDESCO объявила об отмене Truck Driver: Premium Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, чтобы сосредоточиться на грядущем дополнении Truck Driver: Heading North. Компания заявляет следующее:
С тех пор, как мы начали разработку Truck Driver: Heading North, мы работали с несколькими отличными студиями разработки. Тем не менее, были некоторые непредвиденные «неровности на дороге», которые привели к задержке DLC, что отодвинуло наши планы на Truck Driver в целом. Это, в свою очередь, привело нас к решению отменить Premium Edition для Truck Driver. Нашему сообществу мы хотели бы сказать: спасибо за невероятную поддержку и терпение. Новая информация о Truck Driver находится в пути.