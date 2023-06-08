Truck Driver получила дополнение Heading North на PlayStation и Xbox ©

Truck Driver: Heading North теперь доступна в цифровом виде на PS4 и Xbox One. SOEDESCO выпустила новый трейлер, чтобы объявить о запуске. Это расширение включает в себя совершенно новую карту, новых NPC и более 30 новых заданий, а также 10 новых саундтреков и 8 новых достижений/трофеев, которые нужно разблокировать.

Расширьте свои возможности водителя грузовика с DLC Heading North. Когда ваш дядя Карл предлагает вам продолжить карьеру грузчика за границей в холодной, но очаровательной зеленой стране Мангефьель, вы решаете отправиться в приключение. Проезжайте по красивым скандинавским пейзажам, продолжая свою карьеру грузоперевозчика и выполняя множество заданий для новых персонажей.

Особенности: