Truck Driver 19.09.2019
5.7 37 оценок

Truck Driver получила дополнение Heading North на PlayStation и Xbox

©
monk70
Новости

Truck Driver: Heading North теперь доступна в цифровом виде на PS4 и Xbox One. SOEDESCO выпустила новый трейлер, чтобы объявить о запуске. Это расширение включает в себя совершенно новую карту, новых NPC и более 30 новых заданий, а также 10 новых саундтреков и 8 новых достижений/трофеев, которые нужно разблокировать.

Расширьте свои возможности водителя грузовика с DLC Heading North. Когда ваш дядя Карл предлагает вам продолжить карьеру грузчика за границей в холодной, но очаровательной зеленой стране Мангефьель, вы решаете отправиться в приключение. Проезжайте по красивым скандинавским пейзажам, продолжая свою карьеру грузоперевозчика и выполняя множество заданий для новых персонажей.

Особенности:

  • Откройте для себя совершенно новую карту, на которой изображена скандинавская страна Мангефьелль.
  • Познакомьтесь с Олаффом, Ларсом и Катериной, выполняя более 30 новых заданий.
  • Проезжайте по красивым зеленым пейзажам и новым интересным местам.
  • Поиск нового скрытого места, которое не показано на карте.
  • Разблокируйте восемь новых достижений/трофеев.
  • Наслаждайтесь 10 совершенно новыми саундтреками.
Консоли Трейлеры Обновления
0
0
Последние посты по игре Truck Driver
DLC Heading North вскоре доберется до консольной версии Truck Driver - Названа точная дата
DLC Heading North вскоре доберется до консольной версии Truck Driver - Названа точная дата
SOEDESCO отменила Premium Edition для Truck Driver для консолей, чтобы сосредоточиться на DLC Heading North
SOEDESCO отменила Premium Edition для Truck Driver для консолей, чтобы сосредоточиться на DLC Heading North
Впечатления от игры
Впечатления от игры
Комментарии: 0
Ваш комментарий