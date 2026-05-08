Названа дата выхода на ПК симулятора дальнобойщика Truck Driver: The American Dream

Новый трейлер показывает дату выхода игры и акцентирует внимание на истории главного героя Натана, который решает пойти по стопам своего покойного отца — известного дальнобойщика. Видео подчеркивает, что игра сочетает симулятор вождения с глубоким повествованием о наследии и поиске своего пути...

Путешествия по США: Игроки будут перевозить грузы по открытым дорогам Америки, игра на движке Unreal Engine 5.

Система выживания: Введена механика голода, требующая посещения ресторанов.

Технические улучшения: Поддержка широкого спектра рулей (Logitech, Thrustmaster, Fanatec), трассировки лучей, а также технологий масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR.

Новые режимы: Режим «охоты за сокровищами» (Vista System) и дополнительные миссии для открытого мира.

Дата релиза: ПК-версия в Steam выйдет 29 мая (ранее игра уже вышла на PS5 и Xbox Series X|S). Доступна демоверсия.