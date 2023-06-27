Раскрыта более подробная информация о Truck Driver: The American Dream

SOEDESCO подтвердила, что Truck Driver: The American Dream создаётся на Unreal Engine 5 студиями SOEDESCO и небольшой студией разработки Kyodai в Болгарии. Kyodai подробно рассказала, как эта часть улучшает формулу Truck Driver и как новый движок Unreal 5 способствует общему опыту:
«Для Truck Driver: The American Dream мы сотрудничали с Soedesco Studios, расположенной в Пльзене, Чешская Республика. Нашей целью было расширить основы любимой оригинальной игры, добавив сильный элемент повествования, который придаст игре больше глубины. Мы также представили несколько ключевых функций для улучшения общего опыта в целом. Примечательно, что Truck Driver: The American Dream теперь использует новый движок Unreal 5 от Epic Games. Это обновление позволило команде значительно увеличить масштаб основной карты и улучшить детализацию мира с помощью большего количества ресурсов и современных эффектов, таких как трассировка лучей, и все это при плавной скорости 60 кадров в секунду».
Ну и убожество же..Разработчики вообще хоть имеют представление о таких понятиях как: пропорции, дизайн, эстетика?