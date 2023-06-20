SOEDESCO представила совершенно новую игру Truck Driver, действие которой происходит в США ©

SOEDESCO анонсировала свою последнюю версию франшизы Truck Driver в новом тизер-трейлере. Truck Driver: The American Dream выходит в этом году.

Truck Driver: The American Dream будет уделять большое внимание как симуляции, так и повествованию. Начав как полный неудачник, вы решаете вернуть свою жизнь в нужное русло, преследуя американскую мечту.

Более подробная информация будет раскрыта в ближайшее время.