Truck Driver: The American Dream выйдет на консолях текущего поколения в сентябре ©

Ранее компания SOEDESCO выпустила захватывающий сюжетный трейлер и тизер-трейлер и подтвердила дату выхода Truck Driver: The American Dream в новом объявлении о дате выхода. Игра выйдет физически и в цифровом виде на PS5 и Xbox Series X|S 26 сентября 2023 года.

Поскольку франшиза Truck Driver теперь выходит на следующее поколение, геймплей и визуальные эффекты будут значительно улучшены. От потрясающих пейзажей и захватывающей истории о том, что значит быть водителем грузовика, до плавных циклов дня и ночи и технологии трассировки лучей. Truck Driver: The American Dream, переопределяющая жанр симуляторов, понравится как старым поклонникам, так и новым игрокам.

Спустя годы после смерти вашего отца, известного и уважаемого водителя грузовика, вы решаете вернуть свою жизнь в нужное русло, встав на его место. Однако этот новый путь не обходится без трудностей, поскольку путь к тому, чтобы стать успешным водителем грузовика, может быть трудным и одиноким. Так что пристегнитесь и будьте готовы ко всему, преследуя американскую мечту в этом совершенно новом приключении.

Особенности: