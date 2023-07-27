Truck Driver: The American Dream выйдет на консолях текущего поколения в сентябре

Ранее компания SOEDESCO выпустила захватывающий сюжетный трейлер и тизер-трейлер и подтвердила дату выхода Truck Driver: The American Dream в новом объявлении о дате выхода. Игра выйдет физически и в цифровом виде на PS5 и Xbox Series X|S 26 сентября 2023 года.
Поскольку франшиза Truck Driver теперь выходит на следующее поколение, геймплей и визуальные эффекты будут значительно улучшены. От потрясающих пейзажей и захватывающей истории о том, что значит быть водителем грузовика, до плавных циклов дня и ночи и технологии трассировки лучей. Truck Driver: The American Dream, переопределяющая жанр симуляторов, понравится как старым поклонникам, так и новым игрокам.
Спустя годы после смерти вашего отца, известного и уважаемого водителя грузовика, вы решаете вернуть свою жизнь в нужное русло, встав на его место. Однако этот новый путь не обходится без трудностей, поскольку путь к тому, чтобы стать успешным водителем грузовика, может быть трудным и одиноким. Так что пристегнитесь и будьте готовы ко всему, преследуя американскую мечту в этом совершенно новом приключении.
Особенности:
- Следите за историей Натана о том, как стать успешным водителем грузовика.
- Перемещайтесь по открытой дороге, встречая потрясающие пейзажи и локации.
- Настройте свой грузовик с множеством новых деталей и вариантов окраски на выбор.
- Погрузитесь в захватывающие дух визуальные эффекты, созданные на Unreal Engine 5, с эффектами трассировки лучей, динамической погодой и плавными циклами дня и ночи.
- Работайте над своими отношениями по мере того, как с каждой работой вы становитесь ближе к своей семье и сообществу.
С такой картинкой ей можно было и на пс3 выходить