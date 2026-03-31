Truck Mechanic: Dangerous Paths вышла в Steam

Truck Mechanic: Dangerous Paths – это проработанный до мелочей симулятор механика и водителя грузовика, в котором каждый выезд станет испытанием выносливости и мастерства. Отправьтесь в путь по живописным, но коварным маршрутам реалистичного бездорожья Южной Америки и выполните множество уникальных миссий по грузоперевозке. Удастся ли вам справиться со всеми сложностями, ремонтируя свой грузовик в суровых условиях?

Миссии представляют собой контракты, заключенные с клиентами. Потенциальных покупателей нужно искать на торговых точках и заправочных станциях. Успешная доставка груза повышает уровень вашей репутации. Так о вас узнает все больше людей, и поступают новые высокооплачиваемые заказы. Заручившись доверием местных жителей, можно даже снизить цену на топливо. Улучшайте свой грузовик за полученные деньги. Покрасьте кабину и прицеп, используя различные цветовые решения и узоры.

Горные дороги полны опасностей. Путь часто блокируют каменные обвалы и другие стихийные бедствия. Воспользуйтесь CB радио, чтобы позвать на помощь и предупредить своих коллег о сложившейся ситуации. Водители запомнят вашу заботу и отблагодарят в будущем. Машины нуждаются в своевременной заправке и ремонте. Из-за суровых природных условий детали быстро снашиваются и повреждаются. Вы самостоятельно решите возникшие проблемы – от замены колес до устранения внутренних неполадок.