Вышла новая демоверсия игры про механика грузовика Truck Mechanic: Dangerous Paths - First Mile

Truck Mechanic: Dangerous Paths - First Mile — это бесплатная вступительная версия симулятора автомеханика и водителя грузовика, действие которого происходит в дикой местности Южной Америки. Игра сочетает в себе элементы вождения по бездорожью и детального ремонта техники, особенности игры:

Ремонт в полевых условиях: Вам предстоит самостоятельно диагностировать и устранять поломки прямо в пути, используя широкий набор инструментов (гаечные ключи, лебедки и др.). Грузовик состоит из примерно 1500 деталей, которые можно разбирать и заменять.

Экстремальное вождение: Маршруты проходят через густые леса, скалистые тропы и пыльное бездорожье Южной Америки. Поведение машины на дороге зависит от того, как именно вы распределили груз в кузове.

Доставка грузов: Основная цель — выполнять контракты на перевозку товаров между местными общинами, чтобы зарабатывать деньги на топливо, запчасти и улучшение навыков.

Система прогрессии: В игре представлено четыре пути развития персонажа: Водитель, Механик, Исследователь и Торговец.

Реализм окружения: Реализована динамическая смена погоды и цикла дня и ночи, что напрямую влияет на прохождение игры.

Ранее разработчики выпускали другую демоверсию, а First Mile вышел 3 марта 2026 года, служит ознакомительным этапом позволяющим игрокам опробовать основные механики перед выходом полной версии игры.