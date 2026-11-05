Truck World: Australia вышла на консолях и ПК с ручным обслуживанием грузовика

HypeTrain Digital выпустила Truck World: Australia — симулятор дальнобойщика с открытым миром. Игра предлагает перевозить грузы по шоссе и бездорожью Австралии, выходить из кабины, цеплять прицепы и обслуживать тягач вручную.
Водителям предстоит осматривать груз, подключать шланги, заправлять машину и следить за её состоянием. Авторы делают ставку на работу дальнобойщика, а не только на управление грузовиком.
Truck World: Australia уже доступна на Xbox Series X/S, Xbox PC и в Epic Games Store.
Это не в стиме, вышло на соснолях и в ларьке халявной индюшатины // Виктор Кардаш