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Truck World: Australia 05.11.2026
Симулятор, Автомобили
7.2 33 оценки

Truck World: Australia вышла на консолях и ПК с ручным обслуживанием грузовика

GameTrailers GameTrailers

HypeTrain Digital выпустила Truck World: Australia — симулятор дальнобойщика с открытым миром. Игра предлагает перевозить грузы по шоссе и бездорожью Австралии, выходить из кабины, цеплять прицепы и обслуживать тягач вручную.

Водителям предстоит осматривать груз, подключать шланги, заправлять машину и следить за её состоянием. Авторы делают ставку на работу дальнобойщика, а не только на управление грузовиком.

Truck World: Australia уже доступна на Xbox Series X/S, Xbox PC и в Epic Games Store.

Трейлеры 3
5
1
Комментарии:  1
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Это не в стиме, вышло на соснолях и в ларьке халявной индюшатины // Виктор Кардаш

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