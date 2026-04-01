Энтузиаст починил True Crime: New York City спустя 21 год

Выпущенная 21 год назад игра True Crime: New York City была амбициозным, но глубоко недоработанным проектом. Особенно на ПК игра оставляла желать лучшего, и многие её проблемы так и не были исправлены разработчиками. В результате задача легла на плечи самих игроков. Один из них, известный как ThirteenAG, уже десять лет разрабатывает проект под названием Widescreen Fix. Как следует из названия, изначально это был простой мод, добавляющий поддержку высоких широкоэкранных разрешений. Однако теперь игра получила крупное обновление, вносящее множество изменений и значительно улучшающее её в целом.
Внесено множество исправлений, которые в совокупности позволяют игре полностью раскрыть свой потенциал на ПК.
- Введена полная поддержка 60 FPS. Ранее другие фанаты уже находили способы включить эту функцию, но до сих пор это часто нарушало логику игры и приводило к слишком высокой скорости. Решение, реализованное в последней версии Widescreen Fix, устраняет эту проблему.
- Мод также добавляет ввод напрямую без какого-либо ускорения мыши. Это крайне важно, поскольку исправляет ужасное прицеливание, которое долгое время преследовало ПК-версию True Crime: New York City.
- Также добавлена опция увеличения разрешения теней.
- Автор также улучшил графику, внедрив ряд эффектов, которые были доступны в версии для PlayStation 2, но по какой-то причине отсутствовали на ПК, таких как глубина резкости, размытие в движении и SMAA.
- Также улучшена поддержка широкоэкранных разрешений, поэтому элементы интерфейса больше не выглядят неестественно растянутыми и теперь корректно располагаются на экране.
