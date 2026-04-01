Энтузиаст починил True Crime: New York City спустя 21 год

Выпущенная 21 год назад игра True Crime: New York City была амбициозным, но глубоко недоработанным проектом. Особенно на ПК игра оставляла желать лучшего, и многие её проблемы так и не были исправлены разработчиками. В результате задача легла на плечи самих игроков. Один из них, известный как ThirteenAG, уже десять лет разрабатывает проект под названием Widescreen Fix. Как следует из названия, изначально это был простой мод, добавляющий поддержку высоких широкоэкранных разрешений. Однако теперь игра получила крупное обновление, вносящее множество изменений и значительно улучшающее её в целом.

Внесено множество исправлений, которые в совокупности позволяют игре полностью раскрыть свой потенциал на ПК.