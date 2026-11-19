За последнее время вышло множество неофициальных ПК-портов различных игр, ранее доступных исключительно на консолях. Поэтому я решил собрать наиболее интересные из них в одной большой статье. Ниже вы найдёте неофициальные компьютерные версии Star Wars Rogue Leader, Mega Man Legends, Super Mario 3D Land, Pokémon XD: Gale of Darkness и Monster Hunter Generations Ultimate.

Начнём со Star Wars: Rogue Squadron II – Rogue Leader. ПК-порт поддерживает широкоформатные и сверхширокоформатные мониторы. Игроки могут выбрать соотношение сторон 16:9, 16:10 или 21:9 либо настроить изображение под размер игрового окна. Кроме того, порт автоматически адаптирует игровой мир, пользовательский интерфейс, меню и кат-сцены под расширенную область отображения.

Игроки также могут увеличить внутреннее разрешение вплоть до 4K. Порт поддерживает частоту 60, 90, 120 и 144 кадра в секунду. При этом повышенная частота кадров не ускоряет саму игру. Она продолжает работать с обычной скоростью, позволяя наслаждаться более плавной анимацией без изменения игрового процесса. Кроме того, компиляция шейдеров выполняется до запуска игры, а не во время игрового процесса по мере их загрузки. Это должно способствовать более плавной работе.

Ещё одной важной особенностью стала встроенная поддержка RetroAchievements. Игроки могут получать достижения в режиме softcore непосредственно во время прохождения. Система интегрирована в игровое меню, поэтому её не требуется настраивать отдельно.

Порт также поддерживает модификации. Игроки могут использовать наборы HD-текстур, созданные для эмулятора Dolphin, без необходимости изменять их формат. Кроме того, реализована поддержка чит-кодов Gecko и Action Replay. Пользователи, у которых уже имеются сохранения из Dolphin, также могут импортировать их в игру.

Следующим проектом стал ПК-порт Monster Hunter Generations Ultimate. Одним из его главных улучшений является повышенная частота кадров. Порт поддерживает до 240 FPS с возможностью выбора различных значений в диапазоне от 30 до 240 кадров в секунду. Также были исправлены некоторые проблемы, возникающие при работе игры с высокой частотой кадров. Благодаря этому игроки могут наслаждаться более плавным игровым процессом без изменения его первоначальной скорости.

ПК-порт также получил поддержку широкоформатных и сверхширокоформатных мониторов. Играть можно с соотношением сторон 16:9, 16:10 и даже более широкими форматами. Кроме того, предусмотрены настройки расположения пользовательского интерфейса, позволяющие перемещать его элементы к центру или краям экрана. Это помогает сохранять правильное расположение меню и другой игровой информации.

Графическая составляющая также получила множество улучшений. Игроки могут повышать разрешение игры и использовать более высокое внутреннее разрешение рендеринга для получения более чёткого изображения. Порт поддерживает сглаживание MSAA и FXAA, технологию AMD FSR 3.1, а также вертикальную синхронизацию VSync. Кроме того, появилась возможность увеличивать дальность прорисовки. Благодаря этому персонажей и другие объекты в деревнях и центральных локациях можно увидеть с гораздо большего расстояния.

Ещё одной действительно замечательной особенностью стало появление подсказок с обозначениями клавиш клавиатуры и кнопок мыши, а также возможность полноценно управлять игровыми меню непосредственно с помощью мыши. Таким образом, порт обеспечивает полноценную поддержку клавиатуры и мыши.

Ещё одной игрой, которую многие ПК-геймеры давно хотели попробовать, стала True Crime: New York City. И теперь такая возможность наконец появилась.

Её компьютерный порт предлагает множество новых графических настроек. Игроки могут изменять масштаб рендеринга, соотношение сторон изображения, поле зрения и уровень детализации. Также добавлены сглаживание MSAA и SMAA, эффект свечения Bloom, глубина резкости и затенение окружающего пространства GTAO. Кроме того, можно выбирать между более чёткими и мягкими тенями.

Порт также поддерживает временное сглаживание TAA с учётом движения отдельных объектов. Технологии AMD FSR 1 и FSR 3.1 доступны как в Windows, так и в Linux. Пользователи Windows с совместимыми видеокартами AMD могут дополнительно воспользоваться FSR 4.1. Также предусмотрена технология повышения резкости RCAS.

Более того, компьютерный порт сохраняет графические конвейеры шейдеров между запусками игры и выполняет их компиляцию в фоновом режиме при запуске. Это должно помочь избежать кратковременных подтормаживаний, возникающих при первом появлении на экране определённых графических эффектов.

Для владельцев широкоформатных мониторов предусмотрена поддержка соотношений сторон вплоть до 32:9. Трёхмерное изображение заполняет весь экран, тогда как пользовательский интерфейс и меню остаются расположенными по центру. Вступительные видеоролики растягиваются на всю ширину экрана.

Поддержка контроллеров также была улучшена. Порт работает с геймпадами Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Реализованы подключение и отключение устройств без перезапуска игры, вибрация и соответствующие используемому контроллеру обозначения кнопок. Кроме того, предусмотрены значки кнопок Steam Deck. Благодаря Steam Input владельцы ROG Ally и Legion Go могут использовать обозначения кнопок Xbox. Помимо этого, реализована полноценная поддержка клавиатуры и мыши.

Super Mario 3D Land — игра о Марио, которая наверняка понравится многим поклонникам классических частей серии. Вместо полноценного открытого мира она предлагает трёхмерное окружение с игровым процессом, построенным по принципам двухмерных игр о Марио. Оригинальная версия вышла на Nintendo 3DS в 2011 году. Теперь же ПК-геймеры могут насладиться ею на компьютерах благодаря неофициальному порту, доступному для скачивания по ссылке ниже.

Наконец, у нас есть неофициальные ПК-порты Mega Man Legends, Mario Kart 7 и Pokémon XD: Gale of Darkness.