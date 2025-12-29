Вертикальный скролл-шутер True Galactic Mission добрался до релиза в Steam

Студия Davila Games объявила о выходе своего нового проекта под названием True Galactic Mission. Игра представляет собой вертикальный скролл-шутер, выполненный в стилистике аркадных автоматов девяностых годов. Изначально тайтл разрабатывался для классической консоли Mega Drive, но теперь стал доступен и пользователям персональных компьютеров через сервис Steam.

Игрокам предстоит взять на себя роль одного из 5 пилотов, проходящих финальное испытание перед отправкой на настоящую галактическую миссию. Каждый персонаж управляет уникальным кораблем с особыми характеристиками, что немного влияет на игровой процесс. Сюжетная завязка отправляет героев в бесконечный космос на поиски неизвестной силы, меняющей потоки вселенной. Прохождение кампании разделено на девять этапов, включающих разнообразные футуристические локации от Голубой Галактики до Технологического города. В конце каждого уровня геймеров ожидает битва с уникальным боссом, требующая запоминания паттернов атак и хорошей реакции.

Геймплей строится на классической механике уклонения и стрельбы. Для облегчения прохождения предусмотрена система усилений. Пользователи могут собирать специальные капсулы для улучшения вооружения вплоть до пятого уровня, получения щитов неуязвимости, восстановления энергии или увеличения скорости корабля. Также доступен запас разрушительных бомб, который можно пополнять. Визуальная и звуковая составляющая проекта полностью соответствует духу шестнадцатибитной эпохи. Проект не имеет перевода на русский язык и доступен только на английском и португальском, а для запуска потребуется 64-разрядная операционная система Windows 10.