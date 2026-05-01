Представлен новый трейлер мрачной Stealth-RPG - True Thief

Мы продолжаем активно работать над игрой и сегодня хотим показать вам новый официальный трейлер изометрической Stealth-RPG True Thief!

Это история о воре, который выживает не силой, а тенью. Без убийств, без открытых сражений — только скрытность, взлом, наблюдательность и риск быть замеченным в мире, погрязшем в коррупции.

Сюжет:

848 год. Пока знать города Орлунд утопает в разврате, обычные горожане выживают в грязи Квартала Бедняков. Вы – Энвент Нокт, человек, потерявший всё, кроме умения бесшумно передвигаться. Чтобы вернуть свою жизнь и изменить судьбу, вам придется проникнуть в самые охраняемые дома города.

Ключевые особенности:

Настоящий стелс: Полный отказ от убийств. Пройдите игру, используя только хитрость и окружение.

Уникальный взлом: Авторская механика манипуляции замками, которая превращает ограбление в напряженное испытание.

Тень с характером: Тьма дает безопасность, но таит в себе скрытые угрозы, способные погубить неосторожного вора.

За каждым вскрытым замком – мрачная тайна. За каждой тайной – чья-то жизнь.

Сейчас мы продолжаем улучшать атмосферу, стелс-механики и окружение. Впереди ещё много работы, и нам очень приятно видеть, как проект постепенно обретает свою финальную форму.

Спасибо всем, кто следит за разработкой и поддерживает нас и не забывайте добавлять игру в вишлист!