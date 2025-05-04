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True Thief 2025 г.
Ролевая, Стелс, Инди, Вид сверху, Фэнтези
5.8 9 оценок

В VK Play и Steam выпустили демку True Thief - можно наконец-то самим пощупать игру

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Демо-версия True Thief уже доступна в VK Play и Steam! Теперь вы сами можете увидеть результаты месяцев упорной работы нашей команды: мир теней зовёт вас испытать свои навыки скрытности и ловкости.

Мы вложили в демо всю душу и страсть к геймдеву, чтобы создать уникальную атмосферу. И это только начало! Впереди нас ждёт не меньшая работа по улучшению проекта, но самый важный первый шаг уже сделан.

Ждём ваши впечатления и отзывы — вместе сделаем True Thief ещё круче! Добавляйте в желаемое, скачивайте и погружайтесь в игру вне стен мероприятий!

True Thief - это тёмное фэнтези в жанре stealth—RPG в изометрии. Боритесь с несправедливостью этого мира из тени.

28
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Pavel Rally

Автор хоть бы вставил видео! На фото какая-то садомия!

6
Target Eliminated

Лёгкая эротика

3
Antelus Games

Видео есть - ловите https://vkvideo.ru/video-225883836_456239030

daimon_pg Target Eliminated
besnovaty1986

cОдомия бестолочь.

Moorchik

А тот Thief, который с Гарретом, был не труЪ? Лан, так и запишем.

2
Antelus Games

Мы делаем другой проект, объединяет с оригинальным вором сеттинг и сам вор :)

1
Человек-Анекдот
можете увидеть результаты месяцев упорной работы

Хорошие игры делают годами, а месяцами допиливают 😁

1
Antelus Games

Пока только демка, мы стараемся сделать проект максимально атмосферным и интересным для игроков. Дальше больше.

2
Real Slim Shady

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1
BlitheEiliv

слава тру зиву!

1
Бараш Нюшевич

Озвучка от кого? Снова от гв?

Antelus Games

На этом проекте у нас озвучка совместно с AniDub Online

Traha_Global

В Эпике не ждать выхода?

besnovaty1986

это не игра.....