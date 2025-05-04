В VK Play и Steam выпустили демку True Thief - можно наконец-то самим пощупать игру

Демо-версия True Thief уже доступна в VK Play и Steam! Теперь вы сами можете увидеть результаты месяцев упорной работы нашей команды: мир теней зовёт вас испытать свои навыки скрытности и ловкости.
Мы вложили в демо всю душу и страсть к геймдеву, чтобы создать уникальную атмосферу. И это только начало! Впереди нас ждёт не меньшая работа по улучшению проекта, но самый важный первый шаг уже сделан.
Ждём ваши впечатления и отзывы — вместе сделаем True Thief ещё круче! Добавляйте в желаемое, скачивайте и погружайтесь в игру вне стен мероприятий!
True Thief - это тёмное фэнтези в жанре stealth—RPG в изометрии. Боритесь с несправедливостью этого мира из тени.
Автор хоть бы вставил видео! На фото какая-то садомия!
Лёгкая эротика
Видео есть - ловите https://vkvideo.ru/video-225883836_456239030
cОдомия бестолочь.
А тот Thief, который с Гарретом, был не труЪ? Лан, так и запишем.
Мы делаем другой проект, объединяет с оригинальным вором сеттинг и сам вор :)
Хорошие игры делают годами, а месяцами допиливают 😁
Пока только демка, мы стараемся сделать проект максимально атмосферным и интересным для игроков. Дальше больше.
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слава тру зиву!
Озвучка от кого? Снова от гв?
На этом проекте у нас озвучка совместно с AniDub Online
В Эпике не ждать выхода?
это не игра.....