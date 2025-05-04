В VK Play и Steam выпустили демку True Thief - можно наконец-то самим пощупать игру

Демо-версия True Thief уже доступна в VK Play и Steam! Теперь вы сами можете увидеть результаты месяцев упорной работы нашей команды: мир теней зовёт вас испытать свои навыки скрытности и ловкости.

Мы вложили в демо всю душу и страсть к геймдеву, чтобы создать уникальную атмосферу. И это только начало! Впереди нас ждёт не меньшая работа по улучшению проекта, но самый важный первый шаг уже сделан.

Ждём ваши впечатления и отзывы — вместе сделаем True Thief ещё круче! Добавляйте в желаемое, скачивайте и погружайтесь в игру вне стен мероприятий!

True Thief - это тёмное фэнтези в жанре stealth—RPG в изометрии. Боритесь с несправедливостью этого мира из тени.