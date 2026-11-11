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Царевна 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
4.6 85 оценок

Авторы TSAREVNA: Age of Tales показали обновлённую Царевну - героиня освоила боевую стойку на пуантах

Studio WATT Studio WATT Официальный аккаунт

Разработчики TSAREVNA: Age of Tales представили новый трейлер, посвящённый переработанному облику главной героини и изменениям в боевой системе. Царевна получила более выразительный дизайн, дополнительные приёмы и необычную механику, вдохновлённую балетом.

Внешность персонажа переосмыслили с учётом отзывов игроков. В новом образе появились детали, отсылающие к лебедю: наплечники напоминают оперение птицы, а диадема, переходящая в маску, подчёркивает царственное происхождение героини. На открытых участках кожи теперь заметен материал, напоминающий слюду и меняющий форму во время боя. Завершает образ мистическая рука с острыми когтями.

Изменения затронули и сражения. Разработчики переработали систему комбо, добавили воздушные атаки и дальнобойные приёмы для контроля противников. Главной новинкой стала отдельная боевая стойка на пуантах с собственным набором движений. Команда также доработала физику костюма: ткань и элементы наряда теперь реагируют на движения Царевны.

Балет остаётся центральной частью боевой концепции TSAREVNA: Age of Tales. Судя по новому ролику, разработчики стремятся сделать его не просто визуальной особенностью героини, а полноценной основой сражений. При этом команда подчёркивает, что продолжает работать над боевой системой, анимациями и графикой.

Трейлеры 7
27
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
AlexZverenda

Очередная бездарная шляпа...

8
antonborisov198

СИЛА ЛЕБЕДЯ!

5
Ивасик

Хочешь жить - умей вертеться.

4
FairUlu

***

Леди на пуантах

За спиной танто

Опасен танец

***

Спойлер

сделайте spacing единичным уже!

3
Esuguy

Анимации без мокапа делались?

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