Авторы TSAREVNA: Age of Tales показали обновлённую Царевну - героиня освоила боевую стойку на пуантах

Разработчики TSAREVNA: Age of Tales представили новый трейлер, посвящённый переработанному облику главной героини и изменениям в боевой системе. Царевна получила более выразительный дизайн, дополнительные приёмы и необычную механику, вдохновлённую балетом.

Внешность персонажа переосмыслили с учётом отзывов игроков. В новом образе появились детали, отсылающие к лебедю: наплечники напоминают оперение птицы, а диадема, переходящая в маску, подчёркивает царственное происхождение героини. На открытых участках кожи теперь заметен материал, напоминающий слюду и меняющий форму во время боя. Завершает образ мистическая рука с острыми когтями.

Изменения затронули и сражения. Разработчики переработали систему комбо, добавили воздушные атаки и дальнобойные приёмы для контроля противников. Главной новинкой стала отдельная боевая стойка на пуантах с собственным набором движений. Команда также доработала физику костюма: ткань и элементы наряда теперь реагируют на движения Царевны.

Балет остаётся центральной частью боевой концепции TSAREVNA: Age of Tales. Судя по новому ролику, разработчики стремятся сделать его не просто визуальной особенностью героини, а полноценной основой сражений. При этом команда подчёркивает, что продолжает работать над боевой системой, анимациями и графикой.