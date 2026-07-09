Балет вместо привычных ударов: авторы TSAREVNA показали, как меняют боевую систему после отзывов игроков

Разработчики TSAREVNA выпустили новый дневник разработки, посвящённый созданию необычной боевой системы игры. После критики со стороны сообщества авторы решили уделить особое внимание качеству анимаций и выразительности сражений.

В свежем ролике команда показала не только обновлённый геймплей, но и закулисный процесс: репетиции с артистами, захват движений и то, как балетные элементы переносятся в игру. По словам разработчиков, работа над боевой системой ещё далека от завершения. Сейчас они продолжают искать баланс между зрелищностью, читаемостью анимаций и ощущениями от управления.

Авторы также пригласили игроков вновь поделиться впечатлениями, чтобы доработать боевую систему с учётом нового фидбека.