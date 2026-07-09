Балет вместо привычных ударов: авторы TSAREVNA показали, как меняют боевую систему после отзывов игроков

Разработчики TSAREVNA выпустили новый дневник разработки, посвящённый созданию необычной боевой системы игры. После критики со стороны сообщества авторы решили уделить особое внимание качеству анимаций и выразительности сражений.
В свежем ролике команда показала не только обновлённый геймплей, но и закулисный процесс: репетиции с артистами, захват движений и то, как балетные элементы переносятся в игру. По словам разработчиков, работа над боевой системой ещё далека от завершения. Сейчас они продолжают искать баланс между зрелищностью, читаемостью анимаций и ощущениями от управления.
Авторы также пригласили игроков вновь поделиться впечатлениями, чтобы доработать боевую систему с учётом нового фидбека.
Ля щас нейруха такие результаты дает, делай не хочу, нахер нужен этот устаревший захват вместе с балерунами....
Смотрю на заставку и понимаю, почему выбрали балет. Максимальный "фансервис" - миниюбка (ну да, у царевны), трусики и махи ногами. Ноль сюжета, ноль исследований. Тупо по аренам мотаться и светить труселями. Туфта
Какой в зад балет и боёвка? Если дунуть на эту селёдку посильней, то её унесёт тут же. Это не силовой вид спорта, это своего рода йога - гимнастика. Зачем людям втемяшивать ошибочные установки? Надо хоть как-то поддерживать связь с реальностью и опираться хоть на какие-то физические законы.
Театр надо гнать в шею, достало их вольнодумство, граничащее с абсурдом. Вся дурь от них прёт, вся наркота, все извращения и прочая грязь, помимо лживых образов, которые они подселяют пустышкам.
Мне одному кажется что игра тупо распил денег? Ну покажут продажные стримеры и журналошлюхи, умрет довольно быстро.
Зато мы делаем ракеты,
Перекрываем Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей!
Задумка интересная, но в плане увиденного майского геймплея как-то топорно все пока выглядит: движения однообразные у героини, нет каких-нить запоминающихся суперударов или добиваний.
Нового Бога Войны и конкуренции с Лауфей вряд ли кто-то ожидает, но если будет на уровне Киборга от Собака Студиос, то уже неплохо.
Опять же, не ясно пока, что из себя игра представляет: чисто слэшэр как ДМК, экшен-метроидванию или вообще какой-нить платформер по типу Принца Персии?!