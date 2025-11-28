Дневник разработчиков Царевна об иммерсивном саунд-дизайне

Звук в Царевне не просто существует – он живет здесь. Каждый шепот ветра, эхо в коридоре или приглушенный голос за стеной подчиняются своим собственным физическим законам. Так же, как физика в игре моделирует массу и вес, наш звуковой ландшафт следует акустической логике реального мира.

Для этого мы используем Wwise Spatial Audio – систему, которая позволяет нам моделировать реальное поведение звука в сложных виртуальных пространствах. Результат? Окружение, которое кажется живым – звук, который действительно принадлежит миру, в котором он существует.

Создание акустической геометрии

Каждая локация в Царевне начинается с уровня акустической геометрии – невидимых структур, определяющих форму, объем и материалы комнат, залов и коридоров. Это физическая основа, которая дает звуку его «дом».

Определение звукового профиля

Каждое пространство имеет свою акустическую идентичность:

тон комнаты, который задает ее базовую атмосферу,

предустановленное реверберационное звучание, настроенное в соответствии с ее размером и материалами,

а также сила поглощения ее виртуальных стен.

Величественный храм гудит иначе, чем узкий каменный туннель – и эта разница рассказывает историю.

Порталы: пропускание звука

Комнаты соединены порталами – невидимыми порогами, которые позволяют звуку «перемещаться» между пространствами. Представьте, что вы стоите в помещении во время шторма: вы слышите, как за окном воет ветер. Выходите за дверь, и вдруг вас окружает полный хаос.

Именно это и делают порталы – они позволяют игрокам почувствовать переход из одного пространства в другое.

Отражения

Встроенная в Wwise система трассировки лучей рассчитывает, как звук изгибается, отражается или затухает, когда его блокирует геометрия.

Стоя за углом, вы услышите приглушенное эхо вместо прямого звука, что создает подсознательное ощущение расстояния и реалистичности.

От амбисоники к стерео

Для окружающих слоев мы используем амбисонический звук вместо традиционного стерео.

В то время как стерео распространяет звук только слева направо, амбисоника передает информацию по трем пространственным осям – вверх, вниз, вперед, назад – плюс глобальное поле.

Это означает, что окружающие звуки не просто окружают вас – они дышат вокруг вас. По мере движения игрока звуковое поле естественным образом сдвигается, благодаря чему даже статический фоновый шум кажется живым и реагирующим.

Результат

Этот многослойный подход позволяет нам создать атмосферу, которая не просто украшает мир Царевны – она его определяет. Гул древнего зала, эхо далекой грозы, приглушенное песнопение через каменные стены – все это работает вместе, чтобы рассказать историю без единого слова.

