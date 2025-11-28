Дневник разработчиков Царевна об иммерсивном саунд-дизайне

Звук в Царевне не просто существует – он живет здесь. Каждый шепот ветра, эхо в коридоре или приглушенный голос за стеной подчиняются своим собственным физическим законам. Так же, как физика в игре моделирует массу и вес, наш звуковой ландшафт следует акустической логике реального мира.
Для этого мы используем Wwise Spatial Audio – систему, которая позволяет нам моделировать реальное поведение звука в сложных виртуальных пространствах. Результат? Окружение, которое кажется живым – звук, который действительно принадлежит миру, в котором он существует.
Создание акустической геометрии
Каждая локация в Царевне начинается с уровня акустической геометрии – невидимых структур, определяющих форму, объем и материалы комнат, залов и коридоров. Это физическая основа, которая дает звуку его «дом».
Определение звукового профиля
Каждое пространство имеет свою акустическую идентичность:
- тон комнаты, который задает ее базовую атмосферу,
- предустановленное реверберационное звучание, настроенное в соответствии с ее размером и материалами,
- а также сила поглощения ее виртуальных стен.
Величественный храм гудит иначе, чем узкий каменный туннель – и эта разница рассказывает историю.
Порталы: пропускание звука
Комнаты соединены порталами – невидимыми порогами, которые позволяют звуку «перемещаться» между пространствами. Представьте, что вы стоите в помещении во время шторма: вы слышите, как за окном воет ветер. Выходите за дверь, и вдруг вас окружает полный хаос.
Именно это и делают порталы – они позволяют игрокам почувствовать переход из одного пространства в другое.
Отражения
Встроенная в Wwise система трассировки лучей рассчитывает, как звук изгибается, отражается или затухает, когда его блокирует геометрия.
Стоя за углом, вы услышите приглушенное эхо вместо прямого звука, что создает подсознательное ощущение расстояния и реалистичности.
От амбисоники к стерео
Для окружающих слоев мы используем амбисонический звук вместо традиционного стерео.
В то время как стерео распространяет звук только слева направо, амбисоника передает информацию по трем пространственным осям – вверх, вниз, вперед, назад – плюс глобальное поле.
Это означает, что окружающие звуки не просто окружают вас – они дышат вокруг вас. По мере движения игрока звуковое поле естественным образом сдвигается, благодаря чему даже статический фоновый шум кажется живым и реагирующим.
Результат
Этот многослойный подход позволяет нам создать атмосферу, которая не просто украшает мир Царевны – она его определяет. Гул древнего зала, эхо далекой грозы, приглушенное песнопение через каменные стены – все это работает вместе, чтобы рассказать историю без единого слова.
