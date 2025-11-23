Корейский киберспортсмен предложил проводить турниры по российским играм

Участник Kinotrope Gaming по PUBG Mobile Лим “FINALE” Чэ Сон потестил российские игры на стенде Московского кластера видеоигр на G-Star 2025 и выразил восхищение слэшером Tsarevna. По словам игрока, проект отличается погружением в культуру и проработанной боевой системой, поэтому он предложил добавить мультиплеер для проведения турниров. Об этом он сообщил на своем аккаунте в TikTok.

G-Star 2025 проходил в Пусане с 13 по 15 ноября 2025 года и является крупнейшей видеоигровой конференцией в Южной Корее, привлекшей более 215 тысяч посетителей. Впервые российская делегация отправилась на G-Star в полном составе, представив 15 проектов от различных студий. Участие было организовано Организацией развития видеоигровой индустрии и Агентством креативных индустрий при поддержке Moscow Creative Industries Agency.

Московский кластер видеоигр выставил стенд с русскими проектами, включая “Tsarevna” от студии Watt, “Grimps”, визуальную новеллу “Tiny Bunny” от Game Art Pioneers и флагманский проект “Distortion”. Это стало результатом трехлетней системной работы по развитию сегмента экспорта видеоигр из России.