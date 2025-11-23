ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Царевна 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Инди, От третьего лица
5.7 24 оценки

Корейский киберспортсмен предложил проводить турниры по российским играм

Solstice Solstice

Участник Kinotrope Gaming по PUBG Mobile Лим “FINALE” Чэ Сон потестил российские игры на стенде Московского кластера видеоигр на G-Star 2025 и выразил восхищение слэшером Tsarevna. По словам игрока, проект отличается погружением в культуру и проработанной боевой системой, поэтому он предложил добавить мультиплеер для проведения турниров. Об этом он сообщил на своем аккаунте в TikTok.

G-Star 2025 проходил в Пусане с 13 по 15 ноября 2025 года и является крупнейшей видеоигровой конференцией в Южной Корее, привлекшей более 215 тысяч посетителей. Впервые российская делегация отправилась на G-Star в полном составе, представив 15 проектов от различных студий. Участие было организовано Организацией развития видеоигровой индустрии и Агентством креативных индустрий при поддержке Moscow Creative Industries Agency.

Московский кластер видеоигр выставил стенд с русскими проектами, включая “Tsarevna” от студии Watt, “Grimps”, визуальную новеллу “Tiny Bunny” от Game Art Pioneers и флагманский проект “Distortion”. Это стало результатом трехлетней системной работы по развитию сегмента экспорта видеоигр из России.

Источник  
12
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Barred

А он их видел?)

4
Wersus Pro
Чэ Сон выразил восхищение

Я думаю ошибка перевода. Скорее выразил недоумение.

3
Гомер11

Как можно проводить турниры по тому, чего не существует? XD

4
dartender

А как же Тетрис? Чемпионаты мира проводят по этой игре.

1
AndralStormborn

Северокорейский?

ДаДжи

северо корейский?

PatronizingUnferth

Диагноз ясен