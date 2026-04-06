Царевна 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
46 оценок

Новая жизнь классики: "Сказка о царе Салтане" выйдет в онлайне с 9 апреля

Borovik-rus Borovik-rus

Готовьтесь к погружению в славянское фэнтези: фильм «Сказка о царе Салтане» выйдет в российских онлайн‑кинотеатрах 9 апреля — и это отличная возможность заранее погрузиться в мир будущей игры «Царевна» (Tsarevna) от Watt Studio!

Действие игры развернётся в чарующем мире славянских сказок — на легендарном острове Буяне, в «царстве славного Салтана» из пушкинской сказки.

Лента станет доступна для домашнего просмотра спустя почти два месяца после кинотеатральной премьеры (она состоялась 12 февраля). За это время фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей — он вошёл в четвёрку российских картин, преодолевающих этот впечатляющий рубеж.

В центре сюжета — история царя Салтана, женитьбы и рождения его сына, князя Гвидона. Из‑за козней тёток Гвидон оказывается на необитаемом острове, где встречает волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью герой обретает могущество и воссоединяется с отцом.

6
6
Niт6iтЛиsт4n
Действие игры развернётся в чарующем мире

ты уж определись фильм это или игра)) царевна царевной, но фильм то фильмом

3
prince0

Что здесь делает фильм под разделом игры? Не в тот раздел закинул новость.

MrX11

А кроме сказок и алисы, что нибудь вообще план снимать в России, когда прозвучит фраза российский кинематограф встал с колен 😁