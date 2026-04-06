Новая жизнь классики: "Сказка о царе Салтане" выйдет в онлайне с 9 апреля

Готовьтесь к погружению в славянское фэнтези: фильм «Сказка о царе Салтане» выйдет в российских онлайн‑кинотеатрах 9 апреля — и это отличная возможность заранее погрузиться в мир будущей игры «Царевна» (Tsarevna) от Watt Studio!

Действие игры развернётся в чарующем мире славянских сказок — на легендарном острове Буяне, в «царстве славного Салтана» из пушкинской сказки.

Лента станет доступна для домашнего просмотра спустя почти два месяца после кинотеатральной премьеры (она состоялась 12 февраля). За это время фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей — он вошёл в четвёрку российских картин, преодолевающих этот впечатляющий рубеж.

В центре сюжета — история царя Салтана, женитьбы и рождения его сына, князя Гвидона. Из‑за козней тёток Гвидон оказывается на необитаемом острове, где встречает волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью герой обретает могущество и воссоединяется с отцом.