ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Царевна 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
5.4 48 оценок

Показали первый геймплейный ролик игры TSAREVNA

Studio WATT Studio WATT Официальный аккаунт

Нам регулярно писали «а где геймплей?» – теперь можно посмотреть. Боевая система еще в работе, но за это время мы многое переработали и теперь показываем, как сейчас ощущается бой.

Пируэты превращаются в атаки, комбо – в непрерывные связки, а тайминг определяет исход схватки.Бой держится на движении и ритме, а не на простом закликивании.

Мрачное славянское фэнтези в современном прочтении, музыка с фольклорными мотивами и кот-компаньон, который помогает в бою (и да, мурчит).

Смотрите геймплейный трейлер, чтобы увидеть всё своими глазами, и добавляйте игру в список желаемого в Steam и VK Play!

Трейлеры
54
61
Комментарии:  61
Ваш комментарий
xz Dante

На самом деле оригинальная идея и выглядит интересно. На уровне многих западных АА проектов и точно 100% лучше всякой Woke помойки которая щас уже пачками выходит.

Судя по всему тут будет некая разновидность Souls с упором именно на боёвку. Лично меня трейлер приятно удивил.

27
DedBaton

Божее как убого прости..

20
FairUlu

Вполне! Лайк!

18
oleg21412

А мне понравилось. Да не шедевр, но и не Смута вроде бы)))

Я всё же верю, что наши отечественные умеют делать годноту, а не только бабки отмывать😂😂😂

Желаю удачи разрабам и чтобы они не делали из г овна конфетку, так как она всё ещё будет из г овна😁😁😁

😁😁😁

16
MrX11

Добавьте музыку хотя бы такую, сиськи прикрутить, графика дмс 4 по-моему даже лучше выглядит, боевая система балет хз, наверное только балетчицы и будут играть 😕

7
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ