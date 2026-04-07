Показали первый геймплейный ролик игры TSAREVNA

Нам регулярно писали «а где геймплей?» – теперь можно посмотреть. Боевая система еще в работе, но за это время мы многое переработали и теперь показываем, как сейчас ощущается бой.
Пируэты превращаются в атаки, комбо – в непрерывные связки, а тайминг определяет исход схватки.Бой держится на движении и ритме, а не на простом закликивании.
Мрачное славянское фэнтези в современном прочтении, музыка с фольклорными мотивами и кот-компаньон, который помогает в бою (и да, мурчит).
Смотрите геймплейный трейлер, чтобы увидеть всё своими глазами, и добавляйте игру в список желаемого в Steam и VK Play!
На самом деле оригинальная идея и выглядит интересно. На уровне многих западных АА проектов и точно 100% лучше всякой Woke помойки которая щас уже пачками выходит.
Судя по всему тут будет некая разновидность Souls с упором именно на боёвку. Лично меня трейлер приятно удивил.
Божее как убого прости..
Вполне! Лайк!
А мне понравилось. Да не шедевр, но и не Смута вроде бы)))
Я всё же верю, что наши отечественные умеют делать годноту, а не только бабки отмывать😂😂😂
Желаю удачи разрабам и чтобы они не делали из г овна конфетку, так как она всё ещё будет из г овна😁😁😁
Добавьте музыку хотя бы такую, сиськи прикрутить, графика дмс 4 по-моему даже лучше выглядит, боевая система балет хз, наверное только балетчицы и будут играть 😕