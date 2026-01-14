ЧАТ ИГРЫ
Царевна 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
5.4 41 оценка

Разработчики российского экшена "Царевна" показали Чернь из игры

Славянский балетный слэшер выйдет в 2026 году

Российская студия WATT опубликовала несколько скриншотов из «Царевны», на которых можно увидеть Чернь. Это мрачный монстр из славянского экшена. Разработчики признались, что для создания персонажа пришлось долго экспериментировать и искать подходящие референсы.

WATT Studio: Этот образ раскрывает скрытые детали из концептов и скетчей: каждый орнамент, изгиб и мистический элемент теперь можно рассмотреть в полной красоте.

«Царевну» планируют выпустить в 2026 году. Ранее разработчики игры показали процесс захвата движений для экшена, а также выпустили новый геймплей. Следить за новостями по «Царевне» можно в официальной группе WATT Studio в VK.

Комментарии:  2
Tommy451

Разработчики российского экшена "Царевна" показали пользователей PG

2
нитгитлистер

так это уже офф канал постил в прошлом году