Разработчики "Царевны" показали нового крылатого врага в своём слэшере

Пришло время познакомить вас с новым мобом в ЦАРЕВНЕ
“Как какая баба ребенка понесет – гони от дому всех ворон. Авось то не ворона, а карга-вещунья: глазом не моргнешь, а она ребеночка из самой утробы украдет. И разродится баба соломой, песком да лягушками”.
– народное поверье
Эти создания не просто птицы. Они охраняют леса и пещеры, наблюдают за каждым шагом и готовы наказать любого, кто рискнёт подойти слишком близко. Говорят, что они крадут золото и драгоценности… а порой и нерождённых младенцев.
Их острый глаз видит всё, а длинный язык расскажет про каждый уголок чащи. Не спрячешься ни под крышей дома, ни на дне пруда.
💫 Добавляйте ЦАРЕВНУ в вишлист на Steam и узнайте, что скрывает тьма:
Добавляйте ЦАРЕВНУ в вишлист на Steam и узнайте, что скрывает тьма
Что-то мне это напоминает. Смуту например. Если что про модель пиара.
Кого-то мне этот комментатор-конспиролог напоминает!🤣 Если что я про околонулевую заинтересованность\осведомлённость о проекте!🤣
Тут главное темп не теряй! 71 - коммент за день слабовато! Специалист по всем вопросам должен больше делать!🤣
как-то двусмысленно - разработчики царевны
Ну выглядит, кстати, круто. Как фигурку я бы взял // Sayo Nara
ооооо колокольчики на все вешают даже на колокольчики прям обязательный славянский аксессуар а кокошник че забыли? .... птичке колокольчики вешать? ладно бы круглые и на лапку но дятлы то на шею ей приматают ударный с язычком в пару кг
Olkon рекламируют свою готовую игру:
Фу, какашки, клоуны
WATT рекламируют свой топорный слешер, про который ничего неизвестно:
Ну, выглядит неплохо, лайк