Разработчики "Царевны" показали нового крылатого врага в своём слэшере

Пришло время познакомить вас с новым мобом в ЦАРЕВНЕ

“Как какая баба ребенка понесет – гони от дому всех ворон. Авось то не ворона, а карга-вещунья: глазом не моргнешь, а она ребеночка из самой утробы украдет. И разродится баба соломой, песком да лягушками”.

– народное поверье

Эти создания не просто птицы. Они охраняют леса и пещеры, наблюдают за каждым шагом и готовы наказать любого, кто рискнёт подойти слишком близко. Говорят, что они крадут золото и драгоценности… а порой и нерождённых младенцев.

Их острый глаз видит всё, а длинный язык расскажет про каждый уголок чащи. Не спрячешься ни под крышей дома, ни на дне пруда.

