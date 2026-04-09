Российская "Царевна" от Watt Studio получила восторженные отзывы от зарубежных геймеров и попала в тренды Твиттера

Российская студия Watt Studio внезапно получила мощный международный отклик после публикации геймплейного трейлера своей дебютной игры TSAREVNA: Age of Tales (в русском варианте - "Царевна: Эпоха Сказок"). Мир впервые увидел уникальный балетный слэшер, и хотя российские игроки оценили проект довольно прохладно, реакция зарубежных игроков оказалась неожиданно теплой: пост с трейлером набрал сотни тысяч просмотров, попал в тренды Твиттера и вызвал волну положительных отзывов.

В трейлере, опубликованном 7 апреля 2026 года, показана грациозная, но смертоносная боевая система, вдохновленная балетом. Главная героиня - Царевна Лебедь - сражается трансформирующимися магическими клинками против сирен, славянских богов и мифических существ. Пост инди-журналиста IndieGameJoe, который первым оценил трейлер, набрал более 150 тысяч просмотров всего за сутки. Бывший продюсер Blizzard Entertainment Марк Керн (Grummz) также оценил необычную концепцию. Геймеры со всего мира пишут: "Это выглядит потрясающе!", "Обязательно добавлю в вишлист!". Многие отмечают уникальность концепции - "первый в мире балетный экшен-слэшер" - и уже активно добавляют игру в список желаемого в Steam.

По данным студии и первых плейтестеров, проект активно развивается: анимации стали более плавными, а боевка - зрелищнее. При этом разработчики честно отмечают, что пока есть моменты, требующие доработки (некоторые движения повторяются, иногда подводит камера).

Игра выйдет на PC в 2027 году. Пока доступна только страница в Steam, где можно поддержать проект. Для российских разработчиков такой теплый прием от международной аудитории - настоящий успех.