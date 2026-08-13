Студия Watt выпустила оркестровый трейлер экшена "Царевна"

Отечественная студия Watt представила оркестровый ролик по мотивам «Царевны», посвященный музыке игры. В центре видео — композиция «Тема Царевны», написанная Александром Биллионом и исполненная оркестром Opensound под управлением Станислава Малышева. Живое исполнение сопровождает синематик, раскрывающий мир и историю героини.

Музыкальная концепция следует эстетике нового русского стиля, на котором строится художественный язык «Царевны». В партитуре сочетаются народные мотивы, хоровые элементы и классическое симфоническое звучание, а необычные акустические тембры получают современную обработку.

По словам композитора, «Тема Царевны» меняется вместе с персонажем — от светлой сказочности к более напряженному и темному звучанию.

Композитор Александр Биллион«Тема Царевны» должна меняться вместе с ней. В начале истории в ней больше света и ощущения сказки, но по мере того, как героиня проходит через испытания, музыка становится напряженнее и темнее. Для меня было важно, чтобы по одной и той же теме можно было услышать, какой путь она прошла.

«Царевна» — экшен-приключение в мире славянского темного фэнтези, где балет становится оружием. Движимая жаждой мести, Царевна отправляется в путешествие по мирам, вдохновленным славянскими сказками и мифологией: от небесного Ирия до глубин Подземного царства. На пути ей предстоит встретиться с древними божествами и сразиться с существами.

Релиз «Царевны» запланирован на 2027 год.