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Царевна 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
4.8 80 оценок

Студия Watt выпустила оркестровый трейлер экшена "Царевна"

Simple Jack Simple Jack

Отечественная студия Watt представила оркестровый ролик по мотивам «Царевны», посвященный музыке игры. В центре видео — композиция «Тема Царевны», написанная Александром Биллионом и исполненная оркестром Opensound под управлением Станислава Малышева. Живое исполнение сопровождает синематик, раскрывающий мир и историю героини.

Музыкальная концепция следует эстетике нового русского стиля, на котором строится художественный язык «Царевны». В партитуре сочетаются народные мотивы, хоровые элементы и классическое симфоническое звучание, а необычные акустические тембры получают современную обработку.

По словам композитора, «Тема Царевны» меняется вместе с персонажем — от светлой сказочности к более напряженному и темному звучанию.

Композитор Александр Биллион«Тема Царевны» должна меняться вместе с ней. В начале истории в ней больше света и ощущения сказки, но по мере того, как героиня проходит через испытания, музыка становится напряженнее и темнее. Для меня было важно, чтобы по одной и той же теме можно было услышать, какой путь она прошла.

«Царевна» — экшен-приключение в мире славянского темного фэнтези, где балет становится оружием. Движимая жаждой мести, Царевна отправляется в путешествие по мирам, вдохновленным славянскими сказками и мифологией: от небесного Ирия до глубин Подземного царства. На пути ей предстоит встретиться с древними божествами и сразиться с существами.

Релиз «Царевны» запланирован на 2027 год.

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10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
canteexnik

Мля, пародия на близняшек с атомного сердце 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

8
Offn

А вот это годно получилось

7
gliga142

музыка классная - интересный проект на данный момент , все упрётся в геймплей

5
AndreyStalker

музыка топ

5
ParanoicRogue

Пока музыка - лучшее, что меня