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Царевна 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
4.7 83 оценки

Tsarevna показала балетные сражения в мрачной славянской сказке

GameTrailers GameTrailers

Создатели Tsarevna показали геймплей стильного экшена, вдохновлённого балетом: фехтование, зрелищные комбо, плавные движения и бои в мире мрачной славянской сказки.

Героиня сражается мечом, превращая каждую схватку в смертельный танец. Изящные балетные па сочетаются с мощными ударами по противникам.

Tsarevna позиционируется как первый в мире экшен, построенный вокруг эстетики балета, где красота движений становится оружием.

Трейлеры 6
29
24
Комментарии:  24
Ваш комментарий
Crosh1980

Хорошо выглядит, обязательно куплю, наших разработчиков обязательно поддержу.

А по поводу негатива от большинства пользователей несёт русофобией к любому отечественному проекту, что в играх, что в кинематографе. Кому не нравится проект, для вас выпускают GTA помойку.

14
QuerulousLytton

Ладно, что это плохо выглядит, мы уже поняли. Но почему звуки ударов такие, будто жидкий навоз падает на плитку?

11
Ивасик

Движения у Царевны плавные и элегантные.

Очень прилично.

10
Ramonruns

звуки попаданий похожи на звук ссаной тряпки об пол

5
ReliableOlof

Жаль, что дальше этого ролика игра не пойдёт, поскольку бюджет уже освоен...

4
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