Tsarevna показала балетные сражения в мрачной славянской сказке

Создатели Tsarevna показали геймплей стильного экшена, вдохновлённого балетом: фехтование, зрелищные комбо, плавные движения и бои в мире мрачной славянской сказки.
Героиня сражается мечом, превращая каждую схватку в смертельный танец. Изящные балетные па сочетаются с мощными ударами по противникам.
Tsarevna позиционируется как первый в мире экшен, построенный вокруг эстетики балета, где красота движений становится оружием.
Хорошо выглядит, обязательно куплю, наших разработчиков обязательно поддержу.
А по поводу негатива от большинства пользователей несёт русофобией к любому отечественному проекту, что в играх, что в кинематографе. Кому не нравится проект, для вас выпускают GTA помойку.
Ладно, что это плохо выглядит, мы уже поняли. Но почему звуки ударов такие, будто жидкий навоз падает на плитку?
Движения у Царевны плавные и элегантные.
Очень прилично.
звуки попаданий похожи на звук ссаной тряпки об пол
Жаль, что дальше этого ролика игра не пойдёт, поскольку бюджет уже освоен...