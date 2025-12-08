В новом павильоне Московского кластера видеоигр состоялась первая mocap-съёмка для игры "Царевна"

Павильон для mocap находится в Московском кластере видеоигр и анимации — это крупнейшая в России инфраструктура для создания игровых и анимационных продуктов. Проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы. На пяти этажах площадки площадью более 55 тыс. кв. метров созданы все условия для разработки игр и 3D-анимации: студия захвата движения, студия звукозаписи, кинозал, лекторий, конференц-зал, переговорные комнаты и выставочная зона.
На недавно открытой площадке в рамках Московской международной недели видеоигр прошла съёмка, которую провела наша студия WATT, резидент Московского кластера видеоигр и оператор павильона захвата движения.
Съёмка была посвящена «Царевне» — одному из самых ожидаемых отечественных тайтлов 2026 года. Это первый в мире балетный экшен-слэшер по мотивам сказки Александра Пушкина. Игра сочетает игровые механики, боевую хореографию и художественные традиции русского фольклора, создавая современную интерпретацию классической сказки.
Для работы над новым синематиком был приглашён актёр и режиссёр Юрий Титов — выпускник Театрального института им. Б. Щукина, с опытом работы на театральной сцене и в кино. Его богатый опыт и понимание актёрской пластики помогли оживить персонажей «Царевны» так, чтобы движение, мимика и экспрессия выглядели максимально правдоподобно и гармонично вписались в атмосферу игры.
Новая сцена, снятая в обновлённом павильоне для захвата движения, станет следующим шагом в развитии визуального языка проекта.
И какие следующие новости? Разраб ответвился от дева? Команда успешно смержила бранчи? Девопс настроил кубер? Держите в курсе
Видел я трейлер игры. Передвижения в нём "максимально" правдоподобны. Словами не сказать, как это плохо выглядит. Балетом можно было ограничить только боёвку и динамические элементы, а не хождение.
Интересно.
Надеюсь, если всё пойдет хорошо, разработчики не переедут в какую-нибудь Сербию, а оставят рабочие места в России. Всё таки индустрия креатив/технологии, это вам, не сырье добыть и транспортировать заграницу с 30% скидкой)
ну давай начнем с того что там бюджет из государства идет а не от инвесторов или кого еще в техническом плане это мусор в плане какой то игровой ценности это мусор с тем же сетингом можно было принять ряд решений которые сделали бы игру хорошей игрой а не мусором....
там еще хуже в этом креативе....
Ждём от тебя и твоего проекта креативных и прорывных решений,поднимай дальше игровую индустрию с колен!
Титов царевну мокапить будет?
Плейтест пока только в записи видел в ужасном качестве! Работы ещё куча! Судя по увиденному рано общий плейтест делать. Пока только самим бы показывать то,что готово получше! Задники беда - не стоит открытые локи пока давать! В помещении сносно. Желаем удачи разрабам и всем причастным! Гоvна свою порцию они получат,можно не сомневаться.Диванных экспертов тут хватает!