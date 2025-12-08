В новом павильоне Московского кластера видеоигр состоялась первая mocap-съёмка для игры "Царевна"

Павильон для mocap находится в Московском кластере видеоигр и анимации — это крупнейшая в России инфраструктура для создания игровых и анимационных продуктов. Проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы. На пяти этажах площадки площадью более 55 тыс. кв. метров созданы все условия для разработки игр и 3D-анимации: студия захвата движения, студия звукозаписи, кинозал, лекторий, конференц-зал, переговорные комнаты и выставочная зона.

На недавно открытой площадке в рамках Московской международной недели видеоигр прошла съёмка, которую провела наша студия WATT, резидент Московского кластера видеоигр и оператор павильона захвата движения.

Съёмка была посвящена «Царевне» — одному из самых ожидаемых отечественных тайтлов 2026 года. Это первый в мире балетный экшен-слэшер по мотивам сказки Александра Пушкина. Игра сочетает игровые механики, боевую хореографию и художественные традиции русского фольклора, создавая современную интерпретацию классической сказки.

Для работы над новым синематиком был приглашён актёр и режиссёр Юрий Титов — выпускник Театрального института им. Б. Щукина, с опытом работы на театральной сцене и в кино. Его богатый опыт и понимание актёрской пластики помогли оживить персонажей «Царевны» так, чтобы движение, мимика и экспрессия выглядели максимально правдоподобно и гармонично вписались в атмосферу игры.

Новая сцена, снятая в обновлённом павильоне для захвата движения, станет следующим шагом в развитии визуального языка проекта.