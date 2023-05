Новый трейлер TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 представляет функцию Открытые дороги ©

NACON и миланский гоночный лейбл NACON Studio, RaceWard, представили совершенно новый подход к игре TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3: «Открытые дороги», который предлагает новый способ насладиться езда на мотоцикле. Официальная игра Турист Трофи разработанная ветеранами игр в RaceWard, позволяет геймерам испытать острые ощущения от самой опасной гонки на мотоциклах в мире. Игра будет доступна 11 мая 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 предлагает совершенно новую функцию «Открытые дороги», которая позволяет игрокам свободно кататься по острову Мэн и его 200 км знаменитых дорог. Воссозданная в масштабе 1:1, официальная трасса Tourist Trophy является отправной точкой для целого ряда мероприятий, от режима карьеры и гонок на время до масс-стартов и других испытаний.

Впервые TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 включает в себя новые взаимосвязанные и открытые трассы, в том числе знаменитые трассы St John’s и Clypse. Raceward также добавил новые собственные маршруты, чтобы игроки могли исследовать внутреннюю часть острова и гору Снайфелл.

Новая карта TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 стала игровой площадкой для мотоциклов. Карта содержит много интересных мест и является источником большого количества информации об истории острова и его знаковых соревнованиях. Предприимчивые и любознательные игроки могут прочитать всю информацию, которую они собирают, в пункте меню «Журнал».