Humble Choice за июль порадовал подписчиков: в подборку вошли Tunic, Sea of Stars и Neon White

Humble представила июльский набор игр для подписчиков Humble Choice. Подборка получилась одной из самых сильных за последнее время: в неё вошли сразу несколько высокооценённых инди-хитов, включая Tunic, Sea of Stars и Neon White.

Всего в июльский комплект вошли восемь проектов: Sea of Stars Sunset Edition, Tunic, Neon White, Police Simulator: Patrol Officers, Drop Duchy Complete Edition, Sledders, Dicefolk и Our Adventurer Guild. Как и прежде, подписчики получают игры навсегда, а часть стоимости подписки направляется на благотворительные инициативы.

Главными звёздами месяца стали Sea of Stars Sunset Edition — расширенное издание популярной пошаговой RPG с дополнительным бесплатным контентом, и Tunic — приключенческий экшен, вдохновлённый классическими играми серии The Legend of Zelda, в котором игрокам предстоит исследовать загадочный мир в роли маленькой лисицы.

Не менее интересным пополнением стал Neon White — необычный гибрид скоростного шутера и платформера, завоевавший признание благодаря динамичному игровому процессу и системе прохождения уровней на время. Любителям более спокойных проектов предложат Police Simulator: Patrol Officers, тактическую карточную стратегию Drop Duchy Complete Edition, симулятор езды на снегоходах Sledders, roguelite Dicefolk и ролевую игру Our Adventurer Guild.

Humble Choice остаётся одним из самых выгодных игровых сервисов: помимо ежемесячной подборки игр подписчики получают доступ к дополнительной библиотеке Humble Vault, скидкам в магазине Humble Store, а часть средств традиционно перечисляется на благотворительность. Июльский набор выглядит особенно привлекательно для поклонников качественных инди-проектов.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести июльский набор