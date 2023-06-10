Молниеносный шутер от первого лица Turbo Overkill выйдет 18 июля. Игра получила финальный эпизод в раннем доступе ©

Turbo Overkill, высоко оцененный критиками сверхбыстрый шутер в стиле киберпанк от издателя Apogee Entertainment и разработчика Trigger Happy Interactive, выходит во вторник, 18 июля, как было показано в рамках Summer of Gaming от IGN. Проложите путь к судьбе с неожиданным запуском Turbo Overkill: The Final Episode, Part 1 в раннем доступе Steam и GOG.

Финальный эпизод, часть 1 превращает разрушения в овердрайв с пятью новыми улучшенными улучшениями Syn, повышающими способности: раскрасьте город в красный цвет с помощью двух рук-бензопил и устройте новую бойню с добавлением второй ноги-бензопилы. Обрушивайте огневую мощь на новые высоты с помощью тройного прыжка и скольжения по стенам, а также быстро перемещайтесь с помощью порталов Syntech для быстрого перемещения на большие расстояния.

Убейте свежую партию злодеев с промытыми мозгами в «Финальном эпизоде, часть 1» с новыми кибернетическими чудовищами, бродящими по залитым кровью улицам. Приготовьтесь к хаосу против динозавроподобных Мортир, массивных четвероногих Клопов, вооруженных копьями-бензопилами, и кровожадных клонов Моу, заклятого врага Джонни (озвучивает Джанна Матраграно).