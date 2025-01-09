В Epic Games Store стартовала раздача ироничного симулятора нефтяной лихорадки Turmoil

Праздничные раздачи в магазине Epic Games подошли к концу, но, похоже, компания Тима Суини не планирует прекращать еженедельную бесплатную акцию для геймеров на ПК. Заменив Hell Let Loose с прошлой недели, сегодня магазин запустил раздачу симулятора нефтяной лихорадки Turmoil. У вас есть семь дней, чтобы навсегда добавить ее в свою библиотеку.

Разработанная Gamious и первоначально выпущенная в 2016 году, игра Turmoil описывается как ироничный взгляд на золотую лихорадку 19 века в Северной Америке. Предлагая симуляционный опыт, кампания предлагает вам взять на себя роль нефтяного барона, который отправляется в путешествие из грязи в князи.

Это включает в себя аренду земли и поиск жидкого золота, модернизацию и оснащение нефтедобывающих предприятий, победу над конкурентами с помощью теневых сделок в местном салуне, максимизацию прибыли путем манипулирования ценами и перекупки других на фондовых аукционах, среди прочих приемов.