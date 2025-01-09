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Turmoil 02.06.2016
Стратегия, Инди, Другой симулятор, Экономика, Строительство
7.7 37 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача ироничного симулятора нефтяной лихорадки Turmoil

monk70
Новости

Праздничные раздачи в магазине Epic Games подошли к концу, но, похоже, компания Тима Суини не планирует прекращать еженедельную бесплатную акцию для геймеров на ПК. Заменив Hell Let Loose с прошлой недели, сегодня магазин запустил раздачу симулятора нефтяной лихорадки Turmoil. У вас есть семь дней, чтобы навсегда добавить ее в свою библиотеку.

Разработанная Gamious и первоначально выпущенная в 2016 году, игра Turmoil описывается как ироничный взгляд на золотую лихорадку 19 века в Северной Америке. Предлагая симуляционный опыт, кампания предлагает вам взять на себя роль нефтяного барона, который отправляется в путешествие из грязи в князи.

Это включает в себя аренду земли и поиск жидкого золота, модернизацию и оснащение нефтедобывающих предприятий, победу над конкурентами с помощью теневых сделок в местном салуне, максимизацию прибыли путем манипулирования ценами и перекупки других на фондовых аукционах, среди прочих приемов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Диванный Боец

Деньги на нормальные игры у эпиков видимо кончились, уже какой-то мусор уровня игр из браузера раздают

3
Stolenmind

вот так, даже зайти не дают )

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