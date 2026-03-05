В Epic Games Store началась бесплатная раздача рогалика Turnip Boy Robs a Bank

В цифровом магазине Epic Games Store началась очередная раздача бесплатных игр. На этой неделе геймеры могут пополнить свою библиотеку двумя проектами: комедийным экшеном с элементами рогалика Turnip Boy Robs a Bank и внутриигровым набором для условно-бесплатной стратегии Idle Champions of the Forgotten Realms.

В Turnip Boy Robs a Bank игрокам предстоит вновь взять на себя роль знаменитого Репчика-рецидивиста, который на этот раз участвует в дерзком ограблении Ботанического банка. Игра предлагает перестрелки с охранниками и спецназом, исследование подземелий и необычный арсенал оружия. Игра недоступна в России, так что игрокам придется использовать аккаунт другой страны.

Забрать игры можно до 12 марта, 19:00 по московскому времени. Следующими бесплатными новинками станут уютный симулятор жизни Cozy Grove и военный шутер про Первую мировую войну Isonzo.