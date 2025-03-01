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Turok 26.11.1997
Шутер, От первого лица
6.9 34 оценки

Nightdive выпустила нативную версию оригинальной Turok для PS5 и Xbox Series, теперь работающую в 120 к/с

monk70
Новости

После выпуска ремастеров всех трех оригинальных игр Turok, начиная с первых двух игр в 2021 году, а затем Turok 3 в 2023 году, Nightdive Studios незаметно обновила первую игру Turok нативным обновлением для PS5 и Xbox Series.

Помимо исправлений ошибок и общих улучшений, которые в настоящее время входят в большинство патчей, главное в версии PS5 и Xbox Series для оригинальной Turok это поддержка 120 к/с.

  • Поддержка высокой частоты обновления.
  • Улучшенная функциональность геймпада и поддержка вибрации.
  • Локализованные достижения/трофеи.
  • Теперь вы можете менять типы боеприпасов для Тек-лука и дробовика в любое время, как и в Turok 2.
  • Кнопка переключения «Бег/Ходьба» была добавлена ​​из оригинальной игры. Двигаясь со скоростью ходьбы по земле, вы можете приблизиться к врагам сзади, прежде чем они вас заметят.
  • Теперь вы можете привязать несколько видов оружия к одной кнопке, чтобы переключаться между ними.
  • Восстановлена ​​атака самонаводящейся синей магии верховного жреца и неиспользованная атака ближнего боя «Прыжок-разрушитель» перлинов.
  • Восстановлен чит-код Галереи с добавлением просмотра Боссов и Турока. Также можно предварительно просмотреть анимации на каждом из врагов.

Полные примечания доступны по ссылке.

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Turok
26.11.1997
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