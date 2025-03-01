Nightdive выпустила нативную версию оригинальной Turok для PS5 и Xbox Series, теперь работающую в 120 к/с

После выпуска ремастеров всех трех оригинальных игр Turok, начиная с первых двух игр в 2021 году, а затем Turok 3 в 2023 году, Nightdive Studios незаметно обновила первую игру Turok нативным обновлением для PS5 и Xbox Series.

Помимо исправлений ошибок и общих улучшений, которые в настоящее время входят в большинство патчей, главное в версии PS5 и Xbox Series для оригинальной Turok это поддержка 120 к/с.

Поддержка высокой частоты обновления.

Улучшенная функциональность геймпада и поддержка вибрации.

Локализованные достижения/трофеи.

Теперь вы можете менять типы боеприпасов для Тек-лука и дробовика в любое время, как и в Turok 2.

Кнопка переключения «Бег/Ходьба» была добавлена ​​из оригинальной игры. Двигаясь со скоростью ходьбы по земле, вы можете приблизиться к врагам сзади, прежде чем они вас заметят.

Теперь вы можете привязать несколько видов оружия к одной кнопке, чтобы переключаться между ними.

Восстановлена ​​атака самонаводящейся синей магии верховного жреца и неиспользованная атака ближнего боя «Прыжок-разрушитель» перлинов.

Восстановлен чит-код Галереи с добавлением просмотра Боссов и Турока. Также можно предварительно просмотреть анимации на каждом из врагов.

Полные примечания доступны по ссылке.