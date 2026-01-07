Патч 3.0 для ремастера Turok 2 исправляет проблемы в многопользовательском режиме и на разных платформах

Патч 3.0 для Turok 2: Seeds of Evil — это обновление, ориентированное на стабильность и улучшение графики, устраняющее широкий спектр проблем, связанных с многопользовательским режимом. Патч решает проблемы, затрагивающие чат, таблицы результатов, отображение команд, текстуры и поведение оружия как в одиночном, так и в многопользовательском режимах.

Обновление также включает в себя множество исправлений для конкретных платформ: ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam Deck и GOG, а также улучшения кроссплатформенной многопользовательской функциональности. В целом, патч 3.0 призван обеспечить более чистый и стабильный игровой процесс на всех поддерживаемых платформах.

Патч 3.0 для Turok 2 Seeds of Evil доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.