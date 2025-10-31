Ремастер Turok 2: Seeds of Evil стал доступен для PS5 и Xbox Series

Nightdive Studios объявила, что выпустила версии ремастера Turok 2: Seeds of Evil, выпущенного в 2017 году, для PlayStation 5 и Xbox Series.
Ремастер в настоящее время доступен для PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, GOG и Humble Store.
Коробочное издание Turok Trilogy Bundle, включающее Turok, Turok 2: Seeds of Evil и Turok 3: Shadow of Oblivion, также вышло сегодня для PlayStation 5 и Switch.
Победив Кампанейгера, Турок бросает Хроноцептер в ожидающий его вулкан, чтобы уничтожить его. К сожалению, взрыв пробуждает ещё более смертоносную силу — Примагена. Туроку снова поручено восстановить мир на земле и помешать Примагену объединить Землю с Преисподней.
Лучше бы ремастеред турок 2008 года сделали, а не этот кал из мезозоя
Так кал это диснеевская игра 2008, а Турок от Acclaim культовой серией считается.
И это они анонсировали ?
Мультиплеер у Turok 2 был неплох.
Надеюсь, это не тот самый важный анонс