Анонсирован Turok: Origins - не ремейк, а полноценная новая часть с уклоном в кооператив

Охота на динозавров продолжается. На The Game Awards 2024 произошёл неожиданный анонс от Saber Interactive — Turok: Origins. Игра не является ремейком прошлых частей серии, а предложит нечто другое.

Исходя из показанного в трейлере и информации с официального сайта проекта можно сделать вывод, что Turok: Origins будет представлять собой приключенческий экшен, ориентированный на кооперативное прохождение. Управляя войнами Турока, игрокам предстоит столкнуться как со свирепыми динозаврами, так и с таинственной инопланетной угрозой.

Помимо большого арсенала оружия, которое будет включать в себя как технологически продвинутые вещи вроде плазменных винтовок и лучевых пушек, так и такие привычные фанатам оружия убийства, как луки, игроков ждет система способностей. После победы на противником будет возможность "сканировать" их ДНК. Результатом таких сканирований будут не только новые способности для персонажа, но и изменения в его внешности.

В Turok: Origins обещают путешествие по различным мирам и локациям, вроде древних храмов или густых джунглей. К сожалению у игры нет точной даты релиза или окна выхода, так что остается ждать новых подробностей от разработчиков.