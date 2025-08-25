ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Turok: Origins 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
7.1 36 оценок

По словам разработчиков, Turok: Origins не сможет работать на Xbox Series S с частотой 60 к/с

monk70 monk70

Во время презентации Turok: Origins на Gamescom 2025 игровой директор Saber Interactive Madrid Хесус Иглесиас сообщил, что предстоящий кооперативный шутер от первого и третьего лица будет работать с частотой 60 кадров в секунду на таких консолях, как Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. Отвечая на вопрос о младшей версии последней, Xbox Series S, Иглесиас признал, что там это невозможно, поскольку студия просто не нашла способа добиться этого. Таким образом, Turok: Origins на Xbox Series S будет работать с частотой 30 кадров в секунду.

Это не первая игра, которая достигла такого показателя частоты кадров на консоли Xbox Series S. У Series S меньше памяти (10 ГБ против 16 ГБ у X) и, что ещё важнее, всего 20 вычислительных блоков (Compute Units), тогда как у Series X их 52. Разница в терафлопсах между двумя консолями Xbox ещё более заметна: Xbox Series S имеет производительность 4 терафлопс, а Series X — чуть более 12 терафлопс. Действительно, разработчики игр давно критикуют Microsoft за то, что та усложняет им жизнь с консолью. Команда Xbox хотела предложить пользователям консоль по более доступной цене, но даже этого было недостаточно для роста продаж.

Как бы то ни было, Turok: Origins работает на технологии Unreal Engine 5, хотя это кооперативный шутер с раундами и линейными уровнями, который не сильно отличается от других игр. Системные требования для ПК пока не опубликованы Saber Interactive (точная дата релиза пока неизвестна), которая, кстати, является самоиздателем игры.

5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
vvvjust

То есть вуконг на эске в 60 работать может, пускай и с порезанным графоном, а эта хрень нет? И это я еще не говорю про то, что вуконг делался на UE5.1 который по производительности днище, сейчас-то уже 5.6 вышел, где производительность подтянули. Ох уж эти ленивые разрабы.

4
Wolfenstein

там бы и 2008 года игруля наврятли больше тридцатки фпс выдала… хэ-ящик как и плойка пока только раскрывают потенциал

2
kotasha

Сейчас S вообще не ликвиден, они ещё и цену на неё подняли, плюс ток дизайн на этом её преимущества заканчивается.

agula98

Сейчас оптимизация у современных разработчиков выпускников скиллбокса вообще не ликвидна,они ещё и денуву на игры подняли, плюс ток что геймеры умнеют и не берут игры на релизе на этом преимущества современных разрабов заканчиваются. А xbox s даже не смотря на повышения цены отличная консоль для геймпасса б.у так вообще за тысяч 15-18 найти можно

1
kotasha agula98

Для начала ты хоть имеешь саму консоль чтобы так говорить, майки обманули с самого начала что графика будет такой же как на старшей модели но ток 1080p, бокс в рф вообще с нюансами за санкций проблемы с входом нужно днс подбирать а он часто отваливается получается замкнутый круг, если санкции снимут имеет смысл в старшей модели чем потом страдать от младшей, тем более по сути в конце жизненного цикла.

1
ConciseYu

зачем кооператив

DezkQ