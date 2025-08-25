По словам разработчиков, Turok: Origins не сможет работать на Xbox Series S с частотой 60 к/с

Во время презентации Turok: Origins на Gamescom 2025 игровой директор Saber Interactive Madrid Хесус Иглесиас сообщил, что предстоящий кооперативный шутер от первого и третьего лица будет работать с частотой 60 кадров в секунду на таких консолях, как Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. Отвечая на вопрос о младшей версии последней, Xbox Series S, Иглесиас признал, что там это невозможно, поскольку студия просто не нашла способа добиться этого. Таким образом, Turok: Origins на Xbox Series S будет работать с частотой 30 кадров в секунду.
Это не первая игра, которая достигла такого показателя частоты кадров на консоли Xbox Series S. У Series S меньше памяти (10 ГБ против 16 ГБ у X) и, что ещё важнее, всего 20 вычислительных блоков (Compute Units), тогда как у Series X их 52. Разница в терафлопсах между двумя консолями Xbox ещё более заметна: Xbox Series S имеет производительность 4 терафлопс, а Series X — чуть более 12 терафлопс. Действительно, разработчики игр давно критикуют Microsoft за то, что та усложняет им жизнь с консолью. Команда Xbox хотела предложить пользователям консоль по более доступной цене, но даже этого было недостаточно для роста продаж.
Как бы то ни было, Turok: Origins работает на технологии Unreal Engine 5, хотя это кооперативный шутер с раундами и линейными уровнями, который не сильно отличается от других игр. Системные требования для ПК пока не опубликованы Saber Interactive (точная дата релиза пока неизвестна), которая, кстати, является самоиздателем игры.
То есть вуконг на эске в 60 работать может, пускай и с порезанным графоном, а эта хрень нет? И это я еще не говорю про то, что вуконг делался на UE5.1 который по производительности днище, сейчас-то уже 5.6 вышел, где производительность подтянули. Ох уж эти ленивые разрабы.
там бы и 2008 года игруля наврятли больше тридцатки фпс выдала… хэ-ящик как и плойка пока только раскрывают потенциал
Сейчас S вообще не ликвиден, они ещё и цену на неё подняли, плюс ток дизайн на этом её преимущества заканчивается.
Сейчас оптимизация у современных разработчиков выпускников скиллбокса вообще не ликвидна,они ещё и денуву на игры подняли, плюс ток что геймеры умнеют и не берут игры на релизе на этом преимущества современных разрабов заканчиваются. А xbox s даже не смотря на повышения цены отличная консоль для геймпасса б.у так вообще за тысяч 15-18 найти можно
Для начала ты хоть имеешь саму консоль чтобы так говорить, майки обманули с самого начала что графика будет такой же как на старшей модели но ток 1080p, бокс в рф вообще с нюансами за санкций проблемы с входом нужно днс подбирать а он часто отваливается получается замкнутый круг, если санкции снимут имеет смысл в старшей модели чем потом страдать от младшей, тем более по сути в конце жизненного цикла.
зачем кооператив