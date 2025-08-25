По словам разработчиков, Turok: Origins не сможет работать на Xbox Series S с частотой 60 к/с

Во время презентации Turok: Origins на Gamescom 2025 игровой директор Saber Interactive Madrid Хесус Иглесиас сообщил, что предстоящий кооперативный шутер от первого и третьего лица будет работать с частотой 60 кадров в секунду на таких консолях, как Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. Отвечая на вопрос о младшей версии последней, Xbox Series S, Иглесиас признал, что там это невозможно, поскольку студия просто не нашла способа добиться этого. Таким образом, Turok: Origins на Xbox Series S будет работать с частотой 30 кадров в секунду.

Это не первая игра, которая достигла такого показателя частоты кадров на консоли Xbox Series S. У Series S меньше памяти (10 ГБ против 16 ГБ у X) и, что ещё важнее, всего 20 вычислительных блоков (Compute Units), тогда как у Series X их 52. Разница в терафлопсах между двумя консолями Xbox ещё более заметна: Xbox Series S имеет производительность 4 терафлопс, а Series X — чуть более 12 терафлопс. Действительно, разработчики игр давно критикуют Microsoft за то, что та усложняет им жизнь с консолью. Команда Xbox хотела предложить пользователям консоль по более доступной цене, но даже этого было недостаточно для роста продаж.

Как бы то ни было, Turok: Origins работает на технологии Unreal Engine 5, хотя это кооперативный шутер с раундами и линейными уровнями, который не сильно отличается от других игр. Системные требования для ПК пока не опубликованы Saber Interactive (точная дата релиза пока неизвестна), которая, кстати, является самоиздателем игры.