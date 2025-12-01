Saber Interactive планирует выпустить Turok Origins уже в следующем году

Культовая серия шутеров Turok, пик популярности которой пришелся на эпоху Nintendo 64, готовится к масштабному возвращению уже совсем скоро. Студия Saber Interactive, известная по успешным хитам World War Z и Warhammer 40,000: Space Marine 2, нацелилась на выпуск новой части франшизы, Turok Origins, в 2026 году. По крайне мере на это прямо указывают создатели проекта.

Хотя с момента анонса игры на прошлогодней церемонии The Game Awards разработчики хранили молчание, сроки выхода были раскрыты благодаря утечке. В портфолио одного из звукорежиссеров Saber Interactive статус проекта обновился на «предстоящий релиз в 2026 году». Точный квартал пока не указан, но это первое подтверждение того, что производство идет по плану.

Turok Origins обещает стать полноценным перезапуском серии. Вот ключевые особенности игры, заявленные авторами в рамках анонса:

Сражения: Игрокам предстоит биться в одиночку или в кооперативе против динозавров и боссов в разнообразных биомах — от джунглей и болот до пещер и небесных локаций.

Механика ДНК: Уникальная система позволит извлекать ДНК из поверженных врагов для эволюции костюма главного героя в реальном времени, открывая новые способности.

Арсенал: В распоряжении Турока окажутся плазменные винтовки, луки, дробовики и лучевые пушки.

Сеттинг: Сюжет развернется в Затерянных Землях (Lost Lands) и на других планетах.

Учитывая недавние успехи Saber Interactive в жанре экшенов, ожидания от возвращения охотника на динозавров крайне высоки. Релиз Turok Origins запланирован для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.