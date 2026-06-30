Saber Interactive показала новый трейлер Turok: Origins - 47 секунд охоты на динозавров и пришельцев

Saber Interactive представила новый геймплейный трейлер Turok: Origins. Ролик длится всего 47 секунд, однако успевает показать несколько динамичных сцен сражений, давая свежий взгляд на будущий экшен с динозаврами.

В Turok: Origins игрокам предстоит взять на себя роль воинов мистического Ордена Турок, которые противостоят не только доисторическим хищникам, но и масштабной инопланетной угрозе, способной уничтожить человечество. Проходить кампанию можно как в одиночку, так и в онлайн-кооперативе.

Разработчики обещают разнообразный арсенал оружия — от плазменных винтовок, дробовиков и снайперских ружей до луков и экспериментальных инопланетных технологий. По мере прохождения игроки смогут собирать «Эхо», открывая новые способности Турока и адаптируя стиль боя под собственные предпочтения.

События игры развернутся в Затерянных землях — мире, где древние руины, густые джунгли и инопланетные локации соседствуют друг с другом. Помимо рядовых противников, игроков ждут масштабные битвы с боссами, рассчитанные как на индивидуальное прохождение, так и на слаженную командную работу.

Turok: Origins выйдет осенью 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC (Steam). Новый трейлер хоть и оказался коротким, но ещё раз подчеркнул главное направление проекта — динамичные перестрелки, зрелищные схватки с динозаврами и кооперативное прохождение.