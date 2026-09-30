Смена камеры на лету, динозавры с ракетами и глубокие билды - свежие подробности Turok: Origins от разработчиков

В рамках выставки Tokyo Game Show 2026 студия Saber Interactive провела закрытую демонстрацию боевика Turok: Origins. Проект станет первой за 18 лет номерной частью франшизы и сюжетным приквелом культового шутера 1997 года. Разработчики дали журналистам опробовать ранний билд и раскрыли подробности боевой системы, ролевой прогрессии и кооператива.

Базово игра представляет собой экшен от третьего лица, однако авторы внедрили бесшовное переключение на вид от первого лица. Менять перспективу можно одной кнопкой прямо во время перестрелок без захода в меню настроек. Проходить кампанию можно в кооперативе до трех человек либо в одиночку. При этом в соло-режиме игра не требует подключения к сети и не навязывает ботов-компаньонов.

Перед высадкой на планеты игроки выбирают одну из трех «Первобытных форм», так называются местные классы персонажей:

Кугуар — мобильный штурмовик, ориентированный на агрессивный ближний бой;

Бизон — тяжелый танк, прикрывающий союзников щитами;

Ворон — снайпер-разведчик, специализирующийся на дальних дистанциях и обнаружении целей.

Сражения сочетают стрельбу из огнестрельного оружия и луков с брутальными добиваниями. В арсенале подтверждено возвращение знаменитого оружия серии — Cerebral Bore, самонаводящегося снаряда, бурящего черепа врагов. Противостоять предстоит как пехоте пришельцев, так и гигантским динозаврам с непредсказуемым арсеналом атак — вплоть до тираннозавров с нацепленными ракетными установками.

Несмотря на внешнюю ставку на аркадный экшен, авторы заложили комплексную ролевую систему. В игре предусмотрены деревья навыков, поиск мутагенов, сбор талисманов с боссов и более 270 модификаторов для кастомизации оружия и умений.

Прохождение основной сюжетной кампании займет порядка 12 часов. В качестве эндгейм-контента авторы предложат повторное прохождение миссий с модификаторами условий боя, сбор косметических вариантов брони, четвертый экстремальный уровень сложности и глубокую специализацию прокачки экипировки до максимального уровня.

Релиз Turok: Origins запланирован на весну 2027 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.