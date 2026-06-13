Сюжет Turok: Origins можно будет пройти за 12 часов и полностью офлайн - Saber поделились свежими подробностями

Turok — одна из самых культовых франшиз в игровой индустрии, но она годами оставалась в тени, и геймерам приходилось долго ждать продолжений или ремастеров. Теперь же на подходе настоящий приквел.

После первых крупных презентаций Turok: Origins в этом году разработчики из Saber Interactive раскрыли множество новой информации о долгожданном возвращении культовой франшизы. Как было объявлено ранее, действие игры будет происходить за много лет до событий Turok 1997 года, а сюжет будет сосредоточен на футуристических воинах, принадлежащих к древнему Ордену Турок, которые сразятся с расой рептилоидных гуманоидов, известных как Ксения. Saber Interactive подчёркивает, что, несмотря на новые концепции, Turok: Origins останется, прежде всего, динамичным шутером. Игроки будут исследовать многочисленные планеты, кишащие опасной фауной, экзотические локации и жестокие сражения. Разработчики обещают динамичный геймплей, захватывающую стрельбу и множество зрелищных дуэлей с динозаврами и другими врагами.

Одной из самых интересных новых особенностей станет возможность свободного переключения между видом от первого и третьего лица одной кнопкой. Ожидается, что сюжетная кампания продлится около 12 часов и будет полностью доступна в офлайн-режиме. В игру можно играть в одиночку или в кооперативе до трёх игроков. Во время игры игроки будут выбирать одну из трёх так называемых Первобытных форм: Пума, Бизон или Ворон. Каждая предлагает свой собственный стиль боя, деревья навыков и специализации. Пума фокусируется на нападении и обращении с оружием, Бизон играет более оборонительную роль, а Ворон специализируется на уничтожении врагов на расстоянии.

Игроки также смогут насладиться обширной системой развития снаряжения. Оружие и броня могут быть улучшены и модифицированы. Возвращается и культовый «Мозговой штурм», способный одновременно поражать до трёх врагов при соответствующих улучшениях.

Также появились новые способности EchoSync, открывающиеся после победы над боссами. Например, мощная звуковая атака или оглушительный рёв, позволяющие игрокам уничтожать большие группы врагов. В презентации были продемонстрированы бои с различными врагами, включая рапторов, воинов Ксении и механического босса-тираннозавра. Этот могущественный противник использовал атаки хвостом, укусы, ударные волны, самонаводящиеся ракеты и лазеры, выпускаемые из глаз, среди прочих способностей.

Разработчики также анонсировали множество секретов, спрятанных на картах, дополнительные встречи со специальными врагами и коллекционные предметы, такие как скины для оружия. Turok: Origins будет дополнен новым контентом после запуска.