Turok: Origins заглянет и на Nintendo Switch 2 - представлен новый геймплейный трейлер

На сегодняшнем Nintendo Direct Saber Interactive сообщила, что Turok: Origins выйдет и на Nintendo Switch 2. Игра, ранее анонсированная на других платформах, выйдет осенью 2026 года.

Turok: Origins предлагает игрокам отправиться в межпланетную миссию, чтобы добыть суперсилу, способную изменить ход галактического конфликта. Играть можно как в одиночку, так и в онлайн-кооперативе с друзьями.

Геймплей сочетает экшен на земле и в воздухе, исследование пещер и болот, а противниками станут динозавры, разные существа и эпические боссы. Игрокам помогут мощное оружие и уникальные способности ДНК павших врагов, которые позволяют в реальном времени улучшать скафандр и адаптироваться к любым угрозам.

Turok: Origins обещает смешение динамичного экшена, стратегического развития героя и масштабных битв с фантастическими существами, что делает его заметным релизом будущего года для владельцев Switch 2.