В Saber Interactive пообещали сделать Turok: Origins не хуже Space Marine 2

На The Game Awards 2024 Saber Interactive представила Turok: Origins, правда, на этот раз это будет шутер не от первого лица, а от третьего. Но разработчики уверяют, что подходят к созданию игры с душой и уважением к серии.

«Бережное обращение с известными сериями — это как раз то, в чём мы особенно сильны», — поделился с GameRadar+ игровой директор Хесус Иглесиас. По его словам, в плане качества Turok: Origins не уступит недавней Space Marine 2, а увлекательный сюжет и отличный геймплей (как в одиночку, так и в кооперативе) наверняка понравятся игрокам.

Напоминаем, что в Turok: Origins нам предстоит разбираться с динозаврами и пришельцами, которые решили устроить охоту на людей по всей галактике. Проходить игру можно будет как одному, так и с друзьями, бегая по разным локациям — от тёмных пещер до открытых болот.

Драться придётся и в ближнем бою, и с помощью оружия. Арсенал здесь довольно разнообразный: обычные луки и дробовики соседствуют с фантастическими плазменными пушками. А ещё в игре есть интересная особенность — собирая ДНК поверженных врагов, можно прокачивать костюм и получать новые способности. И это не просто меняет внешний вид персонажа, но и открывает новые варианты для прохождения.