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Turok: Origins 2026 г.
Экшен, Шутер, От третьего лица, Кооператив
6.5 13 оценок

В Saber Interactive пообещали сделать Turok: Origins не хуже Space Marine 2

Lunersun
Новости

На The Game Awards 2024 Saber Interactive представила Turok: Origins, правда, на этот раз это будет шутер не от первого лица, а от третьего. Но разработчики уверяют, что подходят к созданию игры с душой и уважением к серии.

Анонсирован Turok: Origins - не ремейк, а полноценная новая часть с уклоном в кооператив
«Бережное обращение с известными сериями — это как раз то, в чём мы особенно сильны», — поделился с GameRadar+ игровой директор Хесус Иглесиас. По его словам, в плане качества Turok: Origins не уступит недавней Space Marine 2, а увлекательный сюжет и отличный геймплей (как в одиночку, так и в кооперативе) наверняка понравятся игрокам.

Напоминаем, что в Turok: Origins нам предстоит разбираться с динозаврами и пришельцами, которые решили устроить охоту на людей по всей галактике. Проходить игру можно будет как одному, так и с друзьями, бегая по разным локациям — от тёмных пещер до открытых болот.

Драться придётся и в ближнем бою, и с помощью оружия. Арсенал здесь довольно разнообразный: обычные луки и дробовики соседствуют с фантастическими плазменными пушками. А ещё в игре есть интересная особенность — собирая ДНК поверженных врагов, можно прокачивать костюм и получать новые способности. И это не просто меняет внешний вид персонажа, но и открывает новые варианты для прохождения.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sion2

Как я понял они хотят сделать турок марин 2.1

Ну пошло поехало. Обкатили формулу и давай по ней клепать. Не лучшая идея. Но посмотрим. Вопрос в качестве. Но однотипная формула может привести к провалу, даже если игра по итогу качественная.

2
OPen man

world war marine origins. еще одна кооп доильня. с крошкой сюжета

1
Пользователь ВКонтакте

А русский язык они там не пообещали? // Иван Страждин

0
Sion2

Так они из тех кто делает озвучку на русском. Что не так?

-2
Andreikii Sion2

Видимо не в этот раз

-1
Sion2 Andreikii

Ну подождем посмотрим. Если не путаю со спейс марин 2 так же было. Если не будет, ну не страшно, это исправимо. Главное что бы игра качественная была.

-2
Dark1994

Верится в успех с трудом, но звучит все любопытно как минимум.

0
ka27

подумал, что это Feilguard :) всё такое розово-голубое...

0
Кей Овальд

Это делают Сайберы?! Ребят, что с вами случалось, когда вас покусал фортнайт?

0