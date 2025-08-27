В Turok: Origins можно будет играть в одиночку и с камерой от первого лица

Turok: Origins была анонсирована как игра от третьего лица, что противоречит традициям серии. Однако, как оказалось, разработчики оправдают ожидания фанатов.

На Gamescom 2025 редактор Gamespot Алан Вен смог не только поиграть в игру, но и получить заверения в том, что в игре будет камера от первого лица, на которую можно будет переключиться.

Кроме того, хотя презентация на выставке была сосредоточена на кооперативном PvE-режиме для трёх игроков, в Turok: Origins можно будет играть в одиночку без поддержки ИИ. Кроме того, в игре будет представлено большое и мощное оружие.

Стоит также отметить, что на канале intheGame.nl недавно появилось видео, в котором ведущие не только поделились своими впечатлениями, но и показали кадры, подтверждающие предоставленную информацию и демонстрирующие игру в действии.