Настольная стратегия Twilight Imperium переходит на ПК: первый трейлер цифровой версии

Легендарная настольная стратегия Twilight Imperium готовится к дебюту на PC. Разработчик и издатель Red Square Games представил первый трейлер цифровой версии, которая обещает стать полной адаптацией правил четвёртого издания игры.

Digital-версия сохранит все 17 фракций базовой игры со всеми их уникальными особенностями, предоставляя игрокам тот же стратегический размах, что и в настольной версии. Для новичков и тех, кто хочет сыграть в одиночку, будут добавлены ИИ-противники, а интерфейс адаптирован так, чтобы управление фишками и другими компонентами игры было максимально удобным.

Разработчики подчеркнули, что Twilight Imperium Digital сохранит глубину, сложность и атмосферу оригинала, которые так ценят фанаты настольной версии. Это позволит как ветеранам, так и новым игрокам погрузиться в эпические межгалактические сражения, не тратя часы на расстановку компонентов.

Судя по странице игры в Steam, Digital-версия получит текстовый перевод на русский язык, что сделает её доступной для широкой аудитории. Дата релиза пока не объявлена, но первый трейлер уже демонстрирует визуальную стилистику, интерфейс и масштабность игры.