Gravity Game Arise и Aquatic Moon подписали глобальное издательское соглашение об адаптации игры Twilight Monk ©

Gravity Game Arise (расположенная в Тюо-ку, Токио), стратегическая группа компании GRAVITY, объявила о подписании глобального соглашения об издании с независимым разработчиком игр Aquatic Moon (Калифорния, США) об игровой адаптации «Сумеречного монаха» (Twilight Monk).

По этому соглашению Gravity Game Arise и Aquatic Moon разработают игру в стиле метроидвания, используя популярную интеллектуальную собственность «Twilight Monk» с ее потрясающим мировоззрением, уникальным художественным стилем, увлекательными персонажами и глубокой сюжетной линией. Планируется, что игра будет выпущена по всему миру на нескольких платформах. Кроме того, GRAVITY будет развивать стратегические отношения сотрудничества, чтобы привести игру Twilight Monk к успеху, максимально используя функции маркетинга, связей с общественностью и управления, созданные через глобальные владения интеллектуальной собственностью GRAVITY.

Twilight Monk — это серия кунг-фу, фэнтези, приключенческих романов и книг, начинающаяся с «Secrets of Kung Fulio». Эпическая сюжетная линия, ошеломляющее мировоззрение и уникальные персонажи — главные достопримечательности серии.

Игра представляет собой двухмерный приключенческий экшн с нарисованным от руки визуальным стилем, тщательно проработанными подземельями Метроидвании и открытым миром. Игроки берут на себя роль Разиэля Тензы, последнего потомка «Древних монахов Сумерек», расы охотников на демонов, стремящихся сдержать армии «Темных духов», сверхъестественных демонов, наводнивших земли Сперии.

Twilight Monk планируется выпустить для Switch и ПК в Steam. Дата выхода не была объявлена.