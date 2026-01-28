Разработчики инди-хоррора Twilight Moonflower добавили в титры имена 60 000 игроков

Twilight Moonflower — японская инди-игра, выход которой на ПК ожидается 30 января. На первый взгляд она может показаться довольно непримечательной. Однако за этим хоррор-проектом от первого лица с онлайн-кооперативом скрывается удивительная история.

Когда разработка близилась к завершению, студия ConnectedShadowGames поняла, что финальные титры слишком короткие. На самом деле над проектом работало лишь несколько человек. Чтобы восполнить этот пробел, японская компания попросила пользователей интернета на X поставить лайк посту, чтобы их имена появились в титрах.

Разработчики ожидали получить около ста откликов, но в итоге откликнулось более 64 000 человек. Вместо того чтобы добавить только первые 100 имен, ConnectedShadowGames решили добавить всех.

В результате на создание титров ушло более 300 часов работы, и теперь они длятся около 30 минут. Разработчики недавно сообщили в Х:

Извините за долгое ожидание. Наконец-то завершена концовка хоррор-игры, на которую было подано около 60 000 заявок, и мы хотели бы показать вам её фрагмент! Кстати, если вы посмотрите всё видео целиком, без пропусков, это займёт целых 30 минут.