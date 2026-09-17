Энтузиаст с помощью нейросетей пытается создать нативный порт Twisted Metal 2012 года для ПК

Бразильский программист Франклин Уилстер под ником FranklinCG запустил разработку нативного порта боевых гонок Twisted Metal образца 2012 года для персональных компьютеров. Оригинальный проект студии Eat Sleep Play оставался запертым на консоли PlayStation 3 на протяжении 14 лет из-за сложной и капризной архитектуры процессора Cell. Теперь энтузиаст рассчитывает перенести экшен на операционную систему Windows без использования тяжелой классической эмуляции и уже открыл исходный код на сервисе GitHub.

Главной интригой и одновременно поводом для горячих дискуссий стало открытое признание автора в масштабной эксплуатации искусственного интеллекта. Разработчик прямо подчеркнул в документации к проекту, что активно задействует нейросети OpenAI ChatGPT и Codex для инженерных задач, поиска багов, создания тестов и составления документации. При этом программист уверяет, что машинный код не принимается вслепую и требует обязательной ручной проверки и стресс-тестов перед интеграцией.

Впрочем, за громкими анонсами скрывается суровая техническая реальность. Проект находится на самой ранней исследовательской стадии, а игра на текущий момент не способна даже отрисовать главное меню. Согласно статусному отчету от 15 сентября 2026 года, первая попытка нативной сборки под кодовым индексом N6 провалилась еще на этапе компиляции из-за проблем с зависимостями библиотек, даже не добравшись до этапа линковки или непосредственного запуска кода.

Бразилец строит разработку не на пустом месте. Проект опирается на наработки сообщества рекомпиляции и базы эмулятора RPCS3, а также на инструмент ps3recomp. В сети уже существует параллельная инициатива от энтузиаста под ником sp00nznet, чья работа продвинулась заметно дальше и уже демонстрирует трехмерную геометрию игры. Франклин Уилстер признает чужие успехи и использует эти открытые репозитории в качестве ориентиров для отладки задач планировщика и распределения памяти.

Сообщество встретило инициативу со смешанными чувствами. Игра 2012 года до сих пор работает крайне нестабильно в эмуляторе RPCS3, страдая от просадок кадровой частоты и артефактов, поэтому оптимизированный нативный вариант для ПК выглядит желанным релизом. Однако скептики выражают сомнения в том, что усилиями 1 программиста и генеративных подсказок чат-ботов удастся довести до финала сложнейший порт консольного эксклюзива.

Создатель проекта строго дистанцируется от возможных юридических претензий и не имеет никакого отношения к издателю Sony Interactive Entertainment. В открытый репозиторий не выкладываются коммерческие бинарные файлы, текстуры или прошивки, а код распространяется под свободной лицензией MIT. В случае гипотетического успеха разработки игрокам все равно потребуется предоставить собственную легальную копию диска для PlayStation 3.