Отменённый перезапуск Twisted Metal оказался королевской битвой с упором на транспорт

В сети появились новые подробности отменённого перезапуска Twisted Metal, над которым работала студия Firesprite. Как оказалось, игра должна была стать королевской битвой с видом от третьего лица, где классические безумные сражения на автомобилях сочетались бы с шутерными механиками.

Информацией поделился бывший ведущий программист интерфейса проекта Hugo Silva, указав в своём портфолио, что работал над игрой под кодовым названием Project Copper с 2022 по 2023 год. Он отметил, что проект представлял собой экшен с боями на машинах и от третьего лица, где главной целью было остаться последним выжившим — всё по законам жанра battle royale.

Несмотря на статус NDA, опубликованные изображения пользовательского интерфейса сразу выдали стиль проекта. Судя по слитым кадрам, визуально игра напоминала гибрид Fortnite и классического Twisted Metal, с явным уклоном в современные тренды мультиплеерных шутеров.

Напомним, что разработку отменили всего за пару месяцев до релиза одноимённого сериала, а вместе с этим студию ждала волна массовых увольнений, затронувшая порядка 900 сотрудников.

Остался открытым вопрос: смог бы такой формат оживить легендарную серию или же очередная королевская битва просто затерялась бы среди конкурентов?